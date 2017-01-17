В Екатеринбурге идет Крещенский крестный ход

Маршрут крестного хода завершится на Верх-Исетском пруду, где желающие смогут окунуться в проруби.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.01.2017
В Екатеринбурге 18 января в 10.00 часов начнется крестный ход, посвященный православному празднику - Крещению, сообщили в Екатеринбургской епархии.
Участники крестного хода начали свой путь в 10.00 часов от Собора Успения Пресвятой Богородицы на улице Кирова, 65. Маршрут крестного хода будет пролегать к Верх-Исетскому пруду со стороны пляжа, где сооружены две купели - мужская и женская и установлены две теплые палатки.
После крестного хода на Верх-Исетском пруду пройде чин Великого освящения воды, после чего каждый желающий сможет окунуться в купель. Все горожане также смогут выпить чашку горячего чая. Окунуться в купель можно до вечера 19 января.
- Правила безопасного купания в проруби и список екатеринбургский купелей смотрите здесь.
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