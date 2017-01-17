Мать погибшей после наркоза трехлетней Лизы заставили вспомнить, как умирал ее ребенок

В Екатеринбурге сегодня, 18 января, состоялись предварительные слушания по делу врача, который ставил анестезию девочке.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.01.2017

Наталье Епифановой, маме погибшей после наркоза Лизы , сегодня, 18 января, пришлось заново в деталях вспомнить подробности, как ее ребенок впал в кому, а потом умер. В Екатеринбурге прошли предварительные слушания по тому делу.

Адвокаты запросили врачу амнистию , но судья отказала. При этом сам обвиняемый свою вину не признает.

Наталья во время суда никак не могла успокоиться после того, как ей вновь пришлось прожить всю эту историю в подробностях. Женщина даже несколько раз расплакалась.

Как она рассказала, ребенок ничем не болел, был в порядке. До операции врачи проверили Лизу, взяли у нее анализы, противопоказаний обнаружено не было.

— Операция длилась больше часа. За это время хирург несколько раз выходил из операционной и разговаривал по телефону. Он оставался за закрытой дверью и не наблюдал за операцией. Когда ребенка вынесли, у нее были закрыты глаза. Врач сказал «посмотреть за ней». Меня насторожило, что Лиза не издала никаких звуков, лежала абсолютно без движения, я потрогала ее руки – холодные, у меня началась паника, я обратила на это внимание врачей, — вспомнила Наталья.

Ребенка унесли врачи, как рассказали Наталье, д евочке завели сердце . После наркоза у ребенка пошел отек мозга, потом девочка впала в кому, из которой так и не смогла выйти. Ребенок умер через полтора года.

НАША вела онлайн трансляцию из суда.

Наталья Епифанова освобождена от участия в дальнейшем процессе в связи наличием у нее малолетнего ребенка.

Следующее заседание назначено на 14 февраля 2017 года. Будут допрошены отец погибшего ребенка и медработники больницы.