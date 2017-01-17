Мать погибшей после наркоза трехлетней Лизы заставили вспомнить, как умирал ее ребенок

В Екатеринбурге сегодня, 18 января, состоялись предварительные слушания по делу врача, который ставил анестезию девочке.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.01.2017
Наталье Епифановой, маме погибшей после наркоза Лизы, сегодня, 18 января, пришлось заново в деталях вспомнить подробности, как ее ребенок впал в кому, а потом умер. В Екатеринбурге прошли предварительные слушания по тому делу.
Адвокаты запросили врачу амнистию, но судья отказала. При этом сам обвиняемый свою вину не признает.
Наталья во время суда никак не могла успокоиться после того, как ей вновь пришлось прожить всю эту историю в подробностях. Женщина даже несколько раз расплакалась.
Как она рассказала, ребенок ничем не болел, был в порядке. До операции врачи проверили Лизу, взяли у нее анализы, противопоказаний обнаружено не было.
— Операция длилась больше часа. За это время хирург несколько раз выходил из операционной и разговаривал по телефону. Он оставался за закрытой дверью и не наблюдал за операцией. Когда ребенка вынесли, у нее были закрыты глаза. Врач сказал «посмотреть за ней». Меня насторожило, что Лиза не издала никаких звуков, лежала абсолютно без движения, я потрогала ее руки – холодные, у меня началась паника, я обратила на это внимание врачей, — вспомнила Наталья.
Ребенка унесли врачи, как рассказали Наталье, девочке завели сердце. После наркоза у ребенка пошел отек мозга, потом девочка впала в кому, из которой так и не смогла выйти. Ребенок умер через полтора года.
- НАША вела онлайн трансляцию из суда.
- Наталья Епифанова освобождена от участия в дальнейшем процессе в связи наличием у нее малолетнего ребенка.
- Следующее заседание назначено на 14 февраля 2017 года. Будут допрошены отец погибшего ребенка и медработники больницы.
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