В екатеринбургском лицее на первоклассницу упала решетка от светильника

Инцидент произошел на уроке математики.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.01.2017
В Екатеринбурге в лицее № 3 на первоклассницу упала решетка от светильника, сообщает 18 января 2017 года пресс-группа УМВД России по Екатеринбургу.
Инцидент произошел 17 января во время урока математики. Решетка свалилась прямо на голову девочки.
Первоклассницу обследовали медики. Затем они передали информацию о происшествии в полицию.
- Состояние пострадавшего ребенка в городском УМВД не уточняют.В настоящее время полиция проводит проверку инцидента.
- 17 января 2017 года около часа дня на голову женщине с ребенком, которые проходили около многоэтажки на Шмидта, 72, упала глыба снега и льда. В результате происшествия женщина получила повреждения, с которыми была доставлена в городскую больницу.