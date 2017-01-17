В екатеринбургском лицее на первоклассницу упала решетка от светильника

Инцидент произошел на уроке математики.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.01.2017

В Екатеринбурге в лицее № 3 на первоклассницу упала решетка от светильника, сообщает 18 января 2017 года пресс-группа УМВД России по Екатеринбургу.

Инцидент произошел 17 января во время урока математики. Решетка свалилась прямо на голову девочки.

Первоклассницу обследовали медики. Затем они передали информацию о происшествии в полицию.