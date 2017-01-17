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В екатеринбургском лицее на первоклассницу упала решетка от светильника

В екатеринбургском лицее на первоклассницу упала решетка от светильника
16+
Фото: официальный портал Екатеринбурга
Инцидент произошел на уроке математики.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.01.2017

В Екатеринбурге в лицее № 3 на первоклассницу упала решетка от светильника, сообщает 18 января 2017 года пресс-группа УМВД России по Екатеринбургу.

Инцидент произошел 17 января во время урока математики. Решетка свалилась прямо на голову девочки.

Первоклассницу обследовали медики. Затем они передали информацию о происшествии в полицию.

  • Состояние пострадавшего ребенка в городском УМВД не уточняют.В настоящее время полиция проводит проверку инцидента.
  • 17 января 2017 года около часа дня на голову женщине с ребенком, которые проходили около многоэтажки на Шмидта, 72, упала глыба снега и льда. В результате происшествия женщина получила повреждения, с которыми была доставлена в городскую больницу. 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Сергей Беляев, 18.01.2017, 21:09
Тэги: Дети, Происшествия, Школа
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