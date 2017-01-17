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На стройке «Ленты» в Екатеринбурге произошел взрыв

На стройке «Ленты» в Екатеринбурге произошел взрыв
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Пострадали два строителя, они в тяжелом состоянии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.01.2017

В Екатеринбурге на строительной площадке на улице Машиностроителей, 6, произошел взрыв, сообщили в соцсетях очевидцы сегодня, 18 января.
 
По словам свидетелей ЧП, взрыв прогремел в 9.45 утра на территории магазина «Лента», который в данный момент находится на стадии строительства. К месту происшествия прибыли две реанимационные машины, полицейские и пожарные. 
 
Правоохранительные органы установили, что во время сварочных работ на стройке взорвался газовый баллон, сообщил официальный представитель областного управления МВД Валерий Горелых. В результате ЧП два рабочих получили травмы – у одного из пострадавших оторвало часть ноги. Мужчин госпитализировали в тяжелом состоянии, передает Life.ru.
  • Сейчас полицейские устанавливают, кто на стройке отвечает за выполнение мер безопасности и проводился ли со строителями необходимый инструктаж. 

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Маша Шмурыгина, 18.01.2017, 11:12
Тэги: Происшествия, Взрыв
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