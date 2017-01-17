«Своей вины он не признает»: в Екатеринбурге начался процесс по делу о гибели ребенка после посещения стоматолога

На скамье подсудимых врач-анестезиолог-реаниматолог ДГКБ № 9 Артем Шабалин. Онлайн-трансляция судебного процесса.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.01.2017

В Железнодорожном районном суде Екатеринбурга сегодня, 18 января, начался уголовный процесс над врачом 9-й детской городской больницы Артемом Шабалиным. Мужчине обвиняется в гибели трехлетней девочки, которая впала в кому, не выходя из наркоза.

Предварительные слушания

Напомним, что на прошлой неделе состоялось предварительное слушание по этому уголовному делу, где участники процесса определились с дальнейшим рассмотрением дела. В частности, суд пришел к решению, что судебный уголовный процесс будет открытым.

Отец погибшей девочки Иван Епифанов. Фото: Дмитрий Шевалдин/«Наша Газета»

Кроме этого, как заявил отец погибшей Елизаветы Иван Епифанов, сам обвиняемый свою вину не признает.

Кома после посещения

Напомним, что в январе 2015 года тогда еще двухлетняя Елизавета Епифанова впала в кому после посещения отделения челюстно-лицевой хирургии ДГКБ № 9. Родители привели ребенка лечить кариес. Через полтора года, в июне 2016 года, не выходя из комы, малышка скончалась.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Следователи привлекли в качестве обвиняемого 34-летнего врача-анестезиолога-реаниматолога Артема Шабалина.

Сегодня начинается первое судебное заседание по этому делу. НАША ведет трансляцию из зала суда.