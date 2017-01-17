В Екатеринбурге полицейские со стрельбой преследовали детдомовцев

Подростки полчаса пытались уйти от погони.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.01.2017
Сотрудники ДПС устроили погоню за детдомовцами, которые пытались уйти от преследования на «семерке», сообщает 66.ru 18 января.
Полицейские начали преследовать белый ВАЗ в половине третьего ночи после того, как водитель легковушки отказался остановиться. Погоня за нарушителем началась на улице Машиностроителей, «семерка» пыталась скрыться от полицейских в направлении к ВИЗу.
На помощь полицейским пришли еще три автомобиля ГИБДД, автоинспекторы с помощью громкоговорителя требовали от водителя «семерки» остановиться, однако ВАЗ продолжал уходить от преследователей.
Полицейские даже применили оружие, однако нагнать «семерку» удалось только на Московском тракте. Оказалось, что управлял легковушкой 15-летний воспитанник детдома «Малый Исток». Кроме него, в машине находились еще один воспитанник детдома и двое их приятелей 15 – 16 лет.
- Молодого человека, который находился за рулем «семерки», доставили в отдел полиции, в отношении несовершеннолетнего водителя возбуждено административное производство.
- Сам подросток сообщил полицейским, что решил уехать от автоинспекторов из-за страха.
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