В Екатеринбурге УК «Стандарт» ответит за сход наледи с крыши на женщину и ребенка

Возбуждено уголовное дело.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.01.2017

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в связи со сходом снега с крыши прямо на беременную женщину с ребенком 17 января, которые попали после ЧП в больницу.

Прокуратура Ленинского района в связи с публикациями в СМИ провела проверку происшествия. Установлено, что 17 января около часа дня на голову женщине с ребенком, которые проходили около многоэтажки на Шмидта, 72, упала глыба снега и льда. В результате происшествия женщина получила повреждения, с которыми была доставлена в городскую больницу.

Прокуратура установила, что вышеуказанный многоквартирный дом обслуживает ЗАО «УК Стандарт». В соответствии с федеральным законодательством управляющая организация обязана производить очистку кровли от наледи и сосулек. При этом по словам представителей УК, они должны были почистить крышу буквально накануне, но не успели. На сегодня все работы по уборке снега произведены.

По материалам прокуратуры следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающим безопасности жизни или здоровья потребителей».