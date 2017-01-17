Следователи возбудили уголовное дело из-за первоклассницы, которая бродила в одиночестве ночью по Эльмашу

Семья ребенка проходит проверку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.01.2017

В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело из-за девочки, которая 18 января одна ночью бродила по Эльмашу, перепутав время суток. В итоге первоклассница провела на улице несколько часов.

Как уточнили в следственном комитете СК РФ России по Свердловской области, материалы проверки переданы в органы полиции.

— По итогам проверочных мероприятий по этому факту, для выяснения всех обстоятельств случившегося следственным путем, территориальным следственным отделом СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.125 УК РФ «Оставление в опасности», — уточнили в ведомстве.

В настоящий момент выясняются условия содержания и воспитания девочки в семье. Проводятся допросы ее родных, а также сотрудников школы , в которой она обучается, запрошены характеризующие материалы в отношении родителей.

В УМВД по Екатеринбургу отметили, что сотрудниками службы по делам несовершеннолетних также проводится проверка. В рамках проверки в адрес территориальной комиссии по делам несовершеннолетних направлено предложение о принятии к бабушке мер общественно-воспитательного воздействия.

Как рассказали в СКР, девочка, находившаяся зимней ночью на улице в течение длительного времени одна, объективно подвергалась опасности и могла пострадать как от лиц, склонных к правонарушениям, так и от бродячих животных, а также от неблагоприятных погодных условий. По итогам работы, следователем СКР будут приняты необходимые меры профилактического характера для исключения подобных фактов в будущем.

Ночью, 18 января, на протяжении нескольких часов семилетняя девочка находилась одна на улице, без присмотра со стороны взрослых. Ее около 3 часов ночи увидел прохожий около дома по улице Черноярской, который вызвал полицию. Полицейские увезли ребенка в отдел №15, где выяснили ее имя и адрес проживания. Ребенка забрал отец.

Дома оказалась спящая бабушка, которая не заметила, как ушел ребенок.