В Екатеринбурге уволили начальника ГИБДД

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.01.2017
В Екатеринбурге сняли с должности начальника ГИБДД Екатеринбурга, подполковника Вячеслава Горева. Об этом сегодня, 18 января, написал Ura.ru.
Изначально Горев работал начальником в Госавтоинспекции Ирбита. В Екатеринбург он переехал в марте 2013 года. На сегодняшний день, по данным источника Ura.ru, подполковника перевели обратно в Ирбит на должность начальника отдела участковых уполномоченных и ПДН.
— Сам Горев старался, всегда выходил на дежурства, лично выезжал на происшествия, но все же не потянул работу в большом городе, — отметил источник Ura.ru.
- Капитан Алексей Суслов был назначен временно исполняющим обязанности начальника ГИБДД Екатеринбурга.
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