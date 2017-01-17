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Санврачи нашли купели с плохой водой в Свердловской области

Санврачи нашли купели с плохой водой в Свердловской области
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Фото: Архив НАШЕЙ
Вода в четырех купелях не соответствует санитарным нормам.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.01.2017

Роспотребнадзор проверил 37 водоемов, на которых сделали крещенские купели. Четыре водоема не прошли проверку на качество воды, сообщили в пресс-службе ведомства сегодня, 18 января.
 
Санврачи проверили купели, к которым в Крещенскую ночь традиционно приходят православные верующие, чтобы окунуться. Проверка показала, что в четырех водоемах вода не соответствует санитарным нормам.
 
Так, в водоеме в районе горы Лиственной в Березовском превышено содержание марганца, в водоеме СМЗ в Сухом Логу и в реке Кунара в Богдановиче превышено содержание аммиака и аммония. Качество воды в водоеме Среднеуральского женского монастыря не соответствует нормам по показателям «биохимическое потребление кислорода» и «запах». 
  • Чтобы избежать неприятных последствий купания в некачественной воде, санврачи рекомендуют не погружаться в неизвестные водоемы, в местах, необорудованных для купания и не пить воду из купелей.
  • Правила безопасного купания в проруби и список купелей в Екатеринбурге смотрите здесь.

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Маша Шмурыгина, 18.01.2017, 16:56
Тэги: Здоровье
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