Санврачи нашли купели с плохой водой в Свердловской области

Вода в четырех купелях не соответствует санитарным нормам.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.01.2017

Роспотребнадзор проверил 37 водоемов, на которых сделали крещенские купели . Четыре водоема не прошли проверку на качество воды, сообщили в пресс-службе ведомства сегодня, 18 января.

Санврачи проверили купели, к которым в Крещенскую ночь традиционно приходят православные верующие, чтобы окунуться. Проверка показала, что в четырех водоемах вода не соответствует санитарным нормам.

Так, в водоеме в районе горы Лиственной в Березовском превышено содержание марганца, в водоеме СМЗ в Сухом Логу и в реке Кунара в Богдановиче превышено содержание аммиака и аммония. Качество воды в водоеме Среднеуральского женского монастыря не соответствует нормам по показателям «биохимическое потребление кислорода» и «запах».

Чтобы избежать неприятных последствий купания в некачественной воде, санврачи рекомендуют не погружаться в неизвестные водоемы, в местах, необорудованных для купания и не пить воду из купелей.

Правила безопасного купания в проруби и список купелей в Екатеринбурге смотрите здесь.

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