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В «Лыжне России-2017» в Екатеринбурге приняли участие 40 тысяч человек

В "Лыжне России-2017" в Екатеринбурге приняли участие 40 тысяч человек
16+
Фото: Наталья Ксенофонтова
Самый массовый старт состоялся на территории МВЦ «Екатеринбург-Экспо».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.02.2017

Очереди к стойке регистрации выстроились задолго до начала самой массовой лыжной гонки страны.География участников насчитывала десятки городов со всей Свердловской области.

В 12.00 был дан старт массовому забегу. Желающих пройти 2,5-километровую трассу оказалось порядка 20 тысяч человек. Поэтому закончилась любительская гонка только в 14.00.

Наталья и Виктор Пенкины проходили дистанцию с внуком Арсением. Спорт – важная составляющая жизни екатеринбуржцев. Среди увлечений семьи около десятка видов спорта.

– Спортом увлекаемся всю жизнь. Лыжи, футбол, волейбол, горные лыжи, теннис большой и маленький, сноуборд. Мы разносторонние спортсмены-любители. Трасса хорошая, лыжи скользят хорошо. Настроение отличное, душевный подъем. Таких мероприятий чем больше, тем лучше. Чтобы народ наш видели, что мы – сила, –  поделились участники.

Если спортсмены-любители проходили дистанцию в 2,5 километра, то профессионалы бежали 10 километров на время. Самой быстрой среди девушек оказалась Елена Краюхина из Красноуфимска. Первым среди юношей был екатеринбурженец Ростислав Щипунов. Среди женщин не было равных Лилие Хусаиновой из Нижнего Тагила, а среди мужчин лучшим стал Никита Ступак их Камышловского района.
Победители и призеры получили денежные сертификаты и призы от спонсоров.

Подарки получили и самые маленькие лыжники. Александр Пелевин, которому 2,5 года, и 4-летняя Полина Зверева.

Самым опытным участников «Лыжни России-2017» стал Леонид Ощепков. Пенсионеру из Невьянска 82 года, из них в спорте он 73. Спортивная биография у мужчины большая и результативная. Кроме лыжных гонок Леонид Васильевич занимается бегом, выступал на всероссийских соревнованиях по велогонкам, работал тренером по боксу.

– Трасса прогулочная, легкая. Я бегал и 50 километров. Жена у меня тоже лыжница, ей 75. Надо спортом заниматься – это жить помогает. Особенно в пожилом возрасте,  поделился самый возрастной лыжник.

Самой спортивной семьей стали Кряклины. В лыжной гонке приняли участие 24 члена их семьи.

После гонки участников ждало угощение солдатской кашей и праздничныфе представления.

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Наталья Ксенофонтова, 18.02.2017, 22:06
Тэги: Спорт, Отдых, Позитив
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