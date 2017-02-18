Екатеринбурженка стала участницей шоу «Взвешенные люди», чтобы похудеть и выиграть деньги

Финансист из уральской столицы оказалась в числе 18 конкурсантов, желающих распрощаться с лишними килограммами.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.02.2017

Екатеринбурженка Олеся Пропадимова стала участницей шоу «Взвешенные люди» на СТС вместе другом из Москвы. Журналист НАШЕЙ 17 февраля пообщалась с девушкой.

Олеся Пропадимова всегда была пышкой. В детстве это не вызывало проблем, но в более старшем возрасте привело к развитию комплексов и неуверенности в себе.

Несколько раз екатеринбурженка пробовала похудеть самостоятельно, однако эффект был незначительный и краткосрочный. С каждым годом вес Олеси увеличивался. Однажды девушка случайно увидела по телевизору шоу «Взвешенные люди».

— Первый сезон уже подходил к концу, поэтому смотрела его потом в интернете. Второй стартовал в мой день рождения. Я решила, что это тот самый знак. Смотрела каждую серию и дала себе обещание, что обязательно подам заявку на участие в третьем сезоне, — вспоминает Олеся.

Третий сезон шоу – парный. Участники проекта должны состоять в родственных или дружеских отношениях. В Екатеринбурге Олеся партнера не нашла, скооперировалась с другом из Москвы. Через два дня после подачи заявки ребят пригласили на кастинг в столицу. Из 3000 претендентов в проект попали 18 человек. Среди них Олеся и Иван.

— Была уверена, что стройной буду чувствовать себя еще лучше.

Жили участники в большом загородном доме. Каждый день был расписан по минутам: тренировки, прием пищи, конкурсы-испытания, а также домашнее задание в виде самостоятельного выполнения физических упражнений.

Приходилось Олесе тяжело. До проекта она никогда не занималась спортом.

— В доме было два зала: кардио и силовой. При этом не было связи с внешним миром: ни телефона, ни телевизора, ни радио, ни интернета. Кому-то психологически было тяжело, а мне наоборот. Я полностью концентрировалась на себе и не думала о посторонних вещах.