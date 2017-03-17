Модели известного екатеринбургского фотографа начали раздеваться прямо во время съемок

16+ Фото: Кирилл Филинков

Под девизом «Прощай, зима, привет, весна!» Кирилл Филинков и его модели попрощались со снежным сезоном. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.03.2017 Привлечь внимание к активному отдыху: сноуборду, горным лыжам, катанию на снегоходах удалось екатеринбургскому фотографу Кириллу Филинкову, устроившему накануне, 17 марта, горячую фотосессию на фоне Уральских гор. - Хочется, чтобы молодежь не по клубам тусовала, а активно отдыхала, - сказал в одном из интервью НАШЕЙ Кирилл Филинков.

В конце октября 2016 года Кирилл Филинков устроил фотосессию в Ельцин Центре. Героиня фотосессии — рыжеволосая девушка. Модель позирует на фоне просторов Ельцин Центра. Блондинка из мартовской фотосессии позирует на фоне просторов Уральских гор.

Отчаянные русские красавицы, говорит о своих моделях сам фотохудожник.

Кирилл Филинков известен своими проектами: вместе с моделью Кристиной они устроили фотосессию в метро. Снимки из подземки получились более откровенными, чем из Ельцин Центра. По словам фотографа, снимали на пяти станциях – от «Динамо» до «Проспекта Космонавтов». Длинноногая брюнетка из мартовской фотосессии наслаждается тишиной и просторами, такими, каких в метро никогда не будет.

В марте у Филинкова прошла фотосессия сноубордисток в купальниках бельевого стиля.

В феврале 2017 года Кирилл Филинков поставил «маленьких лебедей» на коньки на зимнее озеро. Четыре девушки в балетных пачках и корсетах, несмотря на морозы, показали несколько па. Модели мартовских съемок поначалу тоже кутались в теплые шубки и грели руки в пушистых варежках.

В ноябре в Ботаническом саду, среди диковинных растений и русского снега, позировали «белая тигрица» и «черная пантера». Три модели мартовской фотосессии не стали примерять на себя никакие экзотические образы. Молодость, смелость и здоровье - вот залог красивой фотографии.

Горячая фотосессия холодной зимой от уральских девушек глазами фотохудожника Кирилла Филинкова. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», чтобы выигрывать ценные призы!

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