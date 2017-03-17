Наверх
Модели известного екатеринбургского фотографа начали раздеваться прямо во время съемок
19:14, сегодня
В Екатеринбурге провели первый в мире автокерлинг
20:17, сегодня
Екатеринбургский «Урал» одержал победу над казанским «Рубином»
18:19, сегодня
В Екатеринбурге трое молодых людей спасли рыбака, который ушел под лед
17:32, сегодня
«Отрицающий бога не должен ничего доказывать»: телеведущий Александр Невзоров заступился за Соколовского
16:30, сегодня
Кто станет «Мисс Покорительницей Вершин»: на Уктусе начался конкурс красоты среди горнолыжниц
15:30, сегодня
«У них со всеми были ровные отношения»: из детского дома в Нижнем Тагиле сбежали двое подростков
14:16, сегодня
При пожаре в Екатеринбурге погиб восьмимесячный ребенок
13:30, сегодня
Парад собак ирландских пород проходит в Екатеринбурге в честь Дня святого Патрика
12:30, сегодня
Правилам дорожного движения в Свердловской области теперь учат и в театре
11:40, сегодня
Трехлетие объединения Крыма с Россией в Екатеринбурге отметят танцами
10:26, сегодня
В Екатеринбурге сразу несколько машин столкнулись у цирка
09:24, сегодня
Юлия Маргулис и Александр Соколовский из сериала «Молодежка» встретятся со зрителями в Екатеринбурге
20:47, 17.03.2017
17 марта в Екатеринбурге: много-много сна и плачущие на процессе Соколовского верующие
20:45, 17.03.2017
Деньги до банка не доехали: в Первоуральске ищут инкассатора, который исчез вместе с большой суммой
20:15, 17.03.2017
Тест «Насколько вы готовы ко Всемирному Дню сна»
19:45, 17.03.2017
Аэропорт Симферополя не подтвердил возможности столкновения двух самолетов «Уральских авиалиний»
19:00, 17.03.2017
В Екатеринбурге продолжаются поиски родственников женщины с амнезией
18:30, 17.03.20171
В Свердловской области «черные лесорубы» за вырубку деревьев получили условные сроки
18:09, 17.03.2017
Звезде «Уральских пельменей» Илане Юрьевой предложили роль Одри Хепберн и 50 тысяч долларов
17:34, 17.03.2017
В Екатеринбурге полиция ищет грабителя, напавшего на женщину на станции Шарташ
16:55, 17.03.2017
В центре Екатеринбурга открылся музей художника Миши Брусиловского
16:15, 17.03.2017
В Екатеринбурге проспект Ленина соединят с улицей Татищева осенью
15:47, 17.03.2017
Прокуратура Екатеринбурга найдет виновных в падении глыбы льда на голову женщины
15:36, 17.03.2017
Под Екатеринбургом со льдины на водохранилище эвакуировали 16 рыбаков
14:50, 17.03.2017
Кризиса нет: в Администрации Екатеринбурга опровергли наличие долгов по зарплате работникам транспортных компаний
14:33, 17.03.2017
За право сыграть против «Урала» будут бороться 113 болельщиков
14:23, 17.03.2017
«Пьянка, деньги, два стола»: рецензия на фильм «Везучий случай»
13:54, 17.03.20172
Гороскоп на неделю с 20 по 26 марта 2017 года
13:52, 17.03.2017
В Нижнем Тагиле сотрудник ГУФСИН получил 7,5 лет «строгача» за мошенничество и вымогательство взятки
13:10, 17.03.2017
В Екатеринбурге стартовала подготовка к акции «Бессмертный полк»
13:05, 17.03.20172
Жители Свердловской области очень интересуются гектарами земли на Дальнем Востоке и активно подают заявки
13:00, 17.03.2017
В Свердловской области обнаружили склад с поддельным алкоголем элитных марок
12:30, 17.03.20172
Уральским женщинам снится рыба, а мужчинам – змеи: Яндекс выяснил топ запросов о толковании снов у жителей Екатеринбурга
12:19, 17.03.2017
«Убью и задушу!» В школе Екатеринбурга завуч обозвала 13-летнюю ученицу неприличным словом и угрожала ей убийством
12:10, 17.03.20177
В Екатеринбурге на суд по делу Соколовского пришел замгенконсула Германии
11:42, 17.03.20171
В Нижнем Тагиле родители подростка, столкнувшего девочку в фонтан, заплатят ее семье 300 тысяч
11:39, 17.03.2017
В Екатеринбурге забытый школьный рюкзак стал причиной закрытия двух станций метро
11:31, 17.03.2017
В Екатеринбурге загорелось здание УМВД: спасатели эвакуировали почти 500 человек
11:07, 17.03.20173
Из Екатеринбурга в Казань пустят дополнительный поезд
10:31, 17.03.2017
«Пусть его дяденьки в СИЗО перевоспитают»: пятый день суда по делу блогера Руслана Соколовского в Екатеринбурге
09:51, 17.03.20178
В России светофоры на пешеходных переходах станут обязательными
09:45, 17.03.2017
В Нижнем Тагиле на рабочего УВЗ упала железная конструкция весом 350 килограммов
09:16, 17.03.2017
Выходные в Екатеринбурге с 18 по 19 марта: чемпионат по уличным танцам, турнир по автокерлингу и концерт Мишеля Леграна
09:00, 17.03.2017
Натяжной потолок: быстро, чисто и практично!
08:45, 17.03.2017
Выходные в Екатеринбурге будут солнечными и прохладными
08:41, 17.03.2017
Екатеринбурженка во Франции: «Весь город - это сплошные каменные лестницы, арки, тайные проходы»
08:30, 17.03.20171
В Екатеринбурге пожарная машина перевернулась после столкновения с «Опелем»
08:20, 17.03.2017
В Екатеринбурге муковоз врезался в столб, уходя от столкновения с легковушкой
20:54, 16.03.2017
Антон Баков продает свои земли в Екатеринбурге: монархист готовится уехать из России
20:23, 16.03.2017
Минтруд РФ определил выходные и праздничные дни в 2018 году
19:46, 16.03.2017

Модели известного екатеринбургского фотографа начали раздеваться прямо во время съемок

Модели известного екатеринбургского фотографа начали раздеваться прямо во время съемок
16+
Фото: Кирилл Филинков
Под девизом «Прощай, зима, привет, весна!» Кирилл Филинков и его модели попрощались со снежным сезоном.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.03.2017

Привлечь внимание к активному отдыху: сноуборду, горным лыжам, катанию на снегоходах удалось екатеринбургскому фотографу Кириллу Филинкову, устроившему накануне, 17 марта, горячую фотосессию на фоне Уральских гор. 

- Хочется, чтобы молодежь не по клубам тусовала, а активно отдыхала, - сказал в одном из интервью НАШЕЙ Кирилл Филинков. 

 

Отчаянные русские красавицы, говорит о своих моделях сам фотохудожник.

  • Кирилл Филинков известен своими проектами: вместе с моделью Кристиной они устроили фотосессию в метро. Снимки из подземки получились более откровенными, чем из Ельцин Центра. По словам фотографа, снимали на пяти станциях – от «Динамо» до «Проспекта Космонавтов». Длинноногая брюнетка из мартовской фотосессии наслаждается тишиной и просторами, такими, каких в метро никогда не будет. 

В марте у Филинкова прошла фотосессия сноубордисток в купальниках бельевого стиля. 

В феврале 2017 года Кирилл Филинков поставил «маленьких лебедей» на коньки на зимнее озеро. Четыре девушки в балетных пачках и корсетах, несмотря на морозы, показали несколько па. Модели мартовских съемок поначалу тоже кутались в теплые шубки и грели руки в пушистых варежках. 

В ноябре в Ботаническом саду, среди диковинных растений и русского снега,  позировали «белая тигрица» и «черная пантера». Три модели мартовской фотосессии не стали примерять на себя никакие экзотические образы. Молодость, смелость и здоровье - вот залог красивой фотографии. 

Горячая фотосессия холодной зимой от уральских девушек глазами фотохудожника Кирилла Филинкова. 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», чтобы выигрывать ценные призы!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Галина Исакова, 18.03.2017, 19:14
Тэги: Фото, Секс, Женщины
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Конкурсы Голодовка в колонии Необычное ВУЗ Гололед Транспорт Тест Дети Культура Туризм Видео Политика Слухи Студенты Криминал Хоккей Психология Происшествия Горячее Позитив Отношения Развлечения Образование Производство Мода Выставки В Египте разбился самолет с российскими туристами Рецензия Новости России Животные Парковки Личное Знаменитости Высокие технологии В Екатеринбурге -40 градусов История Екатеринбурга Растения Расписание Спорт ИГИЛ Взятки Расстрел Скандалы Шоу-бизнес Война ритуальных агентств Кто заработал Смерть Мультимедиа Обрушение крыши на Калинина Пусть говорят Мужчины Волейбол Биатлон Женщины Приостановка полетов в Египет Сибирская язва Афиша История успеха Самолет Снос монастыря на Качканаре Ту 154 Хэллоуин-2015 Горящие авто Дом-2 Военный репортаж ЖКХ Самолет Минобороны упал в Якутии МЧС Погода Музыка Новости дня Опрос Интервью Пожар Ошибки врачей Ельцин-центр Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Убийство в Рахмангулово Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Крушение самолета под Ростовом Статистика Репортаж Суд Искусство Дорожные воины Взрыв Коллекторы Общественный транспорт Скандал с Новиковым Скорая помощь Красота Приговор Лошагину ГИБДД Экономия Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Школа Новости Грипп ЗАГС Путин Религия Грипп в Екатеринбурге Здоровье Строительство Ловец покемонов Мировые новости Расстрел на Депутатской Авто Рейтинг Катастрофа Мотоциклы Отключение света Уралмаш, Эльмаш Семья Баскетбол Корь Еда ЧМ-2018 Недвижимость Бизнес Кризис и санкции Эксклюзив Дело Пьянкова Секс Жизнь в городе Новый год Интернет СМИ ДТП Деньги Отдых Транспортная реформа Бэби-боксы Розыск Экономика Доска позора Медицина Дороги Фото Футбол Лайфхак Мистика Храм святой Екатерины

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru