Модели известного екатеринбургского фотографа начали раздеваться прямо во время съемок

Под девизом «Прощай, зима, привет, весна!» Кирилл Филинков и его модели попрощались со снежным сезоном.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.03.2017
Привлечь внимание к активному отдыху: сноуборду, горным лыжам, катанию на снегоходах удалось екатеринбургскому фотографу Кириллу Филинкову, устроившему накануне, 17 марта, горячую фотосессию на фоне Уральских гор.
- Хочется, чтобы молодежь не по клубам тусовала, а активно отдыхала, - сказал в одном из интервью НАШЕЙ Кирилл Филинков.
В феврале 2017 года Кирилл Филинков поставил «маленьких лебедей» на коньки на зимнее озеро. Четыре девушки в балетных пачках и корсетах, несмотря на морозы, показали несколько па. Модели мартовских съемок поначалу тоже кутались в теплые шубки и грели руки в пушистых варежках.
В ноябре в Ботаническом саду, среди диковинных растений и русского снега, позировали «белая тигрица» и «черная пантера». Три модели мартовской фотосессии не стали примерять на себя никакие экзотические образы. Молодость, смелость и здоровье - вот залог красивой фотографии.