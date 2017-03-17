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«Отрицающий бога не должен ничего доказывать»: телеведущий Александр Невзоров заступился за Соколовского

«Отрицающий бога не должен ничего доказывать»: телеведущий Александр Невзоров заступился за Соколовского
16+
Фото: архив «Нашей Газеты»
Свое мнение журналист высказал в эфире радио «Эхо Москвы».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.03.2017

Известный российский журналист Александр Невзоров заступился за екатеринбургского блогера Руслана Соколовского, на которого завели уголовное дело по статье «Оскорбление чувств верующих» и суд над которым проходил всю текущую неделю. Невзоров высказал свое мнение в эфире радио «Эхо Москвы».

невзоров о соколовском

«Соколовский грамотно пропиарился»

Невзоров в свойственной ему манере ироничного анализа прокомментировал всю ситуацию как «грамотный пиар» и завоевание большой известности несложными методами. Тем не менее, журналист считает, что каждый человек может как доказывать, так и опровергать существование бога, ибо «бог - это гипотеза». И Соколовский не обязан доказывать свои убеждения по умолчанию.

«Вера была уделом безграмотных людей»

По словам Невзорова, на месте Руслана Соколовского он перевел бы дискуссию в историческое русло и напомнил защитникам религии, что «верования преимущественно были уделом безграмотных, забитых людей, которые сами являлись живым товаром, будучи рабами-крепостными».

И сейчас, когда верующие ополчились на Соколовского, он может сказать только одно: никакие вопросы о боге не могут вообще обсуждаться на судебном заседании.

Ранее НАША вела трансляцию из зала суда по делу Соколовского. Читайте, кто поддержал скандального блогера, а счел себя оскорбленным.

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Галина Исакова, 18.03.2017, 16:30
Тэги: Суд, Скандалы, Ловец покемонов
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