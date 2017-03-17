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Трехлетие объединения Крыма с Россией в Екатеринбурге отметят танцами

Трехлетие объединения Крыма с Россией в Екатеринбурге отметят танцами
16+
Фото: архив «Нашей Газеты»
на Плотинке пройдет танцевальный флешмоб, на площади Труда - праздничный митинг концерт.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.03.2017

Жители Екатеринбурга сегодня, 18 марта, примут участие в праздновании третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией. Договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ был подписан именно 18 марта - в 2014 году. Тогда в состав Российской Федерации вошли два новых субъекта - Республика Крым и город федерального значения Севастополь.

Митинги и концерты, посвященные объединению России и Крыма

На площади Труда в 12.00 состоится праздничный митинг-концерт, который завершится большим флешмобом «Севастопольский вальс» в Историческом сквере. Присоединиться к акции может любой желающий. Планируемое количество участников танцевального марафона - около 200 человек. 

Атмосфера 90-х, высокие цены, маленькие зарплаты

Ранее НАША писала о современных реалиях полуострова. Экс-уральцы рассказали о том, как теперь живет Крым.

  • С момента присоединения Крыма к России турпоток с Урала на Крымский полуостров увеличился вдвое и достиг почти 400 тысяч человек.

 

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Галина Исакова, 18.03.2017, 10:26
Тэги: Новости дня, Отдых, Позитив
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