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В Екатеринбурге провели первый в мире автокерлинг

В Екатеринбурге провели первый в мире автокерлинг
16+
Фото: Наталья Ксенофонтова
Вместо камней участники соревнований толкали машины «Ока».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.03.2017

Состязания по автокерлингу прошли 18 марта на открытой ледовой площадке СК «Юность». Соревнования по новому виду спорта придумала директор екатеринбургской страховой компании.

– На экране телевизора керлинг казался мне скучным. Но однажды, сыграв в него с друзьями, поняла, что это очень здорово. Появилась идея, почему бы не совместить керлинг с автомобилями. Мы постоянно стакиваемся и видим ДТП на дорогах. Хотелось привлечь внимание людей к теме автострахования.
Автомобили для соревнований покупали по всей Свердловской области. На их подготовку ушло порядка месяца: разбирали двигатели, все жидкости, бензобаки, стекла – всё было снято в целях безопасности, – рассказала директор страхового агентства «Смартполис» и организатор соревнований Галина Киркач.

В необычном турнире приняли участие 4 команды: бизнесмены, клиенты страхового агентства, керлингисты и журналисты. В каждой сборной – 10 человек. Матч состоял из пяти периодов. Команды по очереди толкали три автомобиля «Ока». В периоде побеждала команда, чей автомобиль оказывался ближе к центру мишени. За это присуждалось 1 очко.

– Нужны любые соревнования, которые отвлекают людей от рутины. Люди, которые пришли сюда, они подышали наступающей весной, почувствовали некое командное единение, веселье, задор. Мероприятий, которые дают выплеснуться энергии, переключиться человеку, чем больше, тем лучше, – поделился капитан команды журналистов Алексей Ванченко.

Победителями соревнований по автокерлингу стали клиенты страхового агентства, второе место заняли журналисты, тертье и четверное разделили керлингисты и бизнесмены.

– Нам повезло, что мы смогли посмотреть, как играли первые две команды. Помогли победить и смекалка, и командная плоченность. Совместно решали, как поставить машину, как направить ее. Интересные соревнования. Они нужны по разным видам спорта. Люди объединяются, становятся добрее, всем весело – это дорого стоит, – рассказал участник команды-победителя Борис Лебедев.

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Наталья Ксенофонтова, 18.03.2017, 20:17
Тэги: Необычное, Авто, Спорт
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