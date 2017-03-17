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В Екатеринбурге трое молодых людей спасли рыбака, который ушел под лед

В Екатеринбурге трое молодых людей спасли рыбака, который ушел под лед
16+
Фото: архив «Нашей Газеты»
Несмотря на предупреждения, мужчина решил порыбачить на Исети.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.03.2017

В Екатеринбурге трое парней помогли пожилому рыбаку, который провалился под лед, сообщает МЧС по Свердловской области. 

Парни оказались спортсменами

Трое парней-спортсменов осторожно ступили на лед и, рассредоточившись, вытащили пенсионера из воды. Позднее приехала скорая и спасатели. Драма разыгралась на городском пруду в районе улицы Юмашева. 

Парней-героев ищут, чтобы наградить 

Информации о личностях героев нет. 

- Молодые люди спасли человеку жизнь, - прокомментировали в ГУ МЧС. - К сожалению, пока никакой информации о них нет, но они достойны того, чтобы их наградили за спасение утопающего.

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Галина Исакова, 18.03.2017, 17:32
Тэги: МЧС, Интервью, Мужчины
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