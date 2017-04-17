Екатеринбург на этой неделе ждут две репетиции парада Победы: карта перекрытий

Также инспекторы ГИБДД будут оперативно закрывать движение транспорта по ходу прохождения колонны.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.04.2017

В Екатеринбурге продолжаются репетиции парада ко Дню Победы. На этой неделе их пройдет две: на Вторчермете и в центре города. Первая тренировка состоится уже завтра, 19 апреля, написал e1.

В среду, 19 апреля, на Вторчермете временно перекроют с 10 до 13 часов следующие улицы: 2-ю Новосибирскую от Палисадной до Окружной, Зенитчиков от Палисадной до Братской, Патриса Лумумбы от Братской до Военной, Эскадронную от Окраинной до 2-й Новосибирской.

В пятницу, 21 апреля, в центре Екатеринбурга проведут ночную репетицию парада . Всего в этом году пройдет пять ночных репетиций: с 21 на 22 апреля, с 25 на 26 апреля, с 28 на 29 апреля и со 2 на 3 мая с 22 до часа ночи. Генеральная репетиция состоится в ночь с 5 на 6 мая.

— Движение транспорта будет перекрыто с 20 часов до 4 утра по проспекту Ленина от Луначарского до Репина, по Репина от проспекта Ленина до Малышева, по 8 Марта от Малышева до Бориса Ельцина и по Бориса Ельцина от 8 Марта до Челюскинцев, — уточнили в пресс-службе администрации.

На время прохождения колонны инспекторы ГИБДД будут закрывать движение транспорта по Эскадронной от Окраинной до 2-й Новосибирской, по 2-й Новосибирской от Санаторной до Палисадной, по Зенитчиков от Палисадной до Братской, по Патриса Лумумбы от Братской до Московской, по Московской от Патриса Лумумбы до Щорса, по Шаумяна от Щорса до Белореченской, по Белореченской от Шаумяна до Посадской, по Посадкой от Белореченской до Репина, по Репина от Посадской до проспекта Ленина.