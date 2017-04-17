Екатеринбуржец засудил мэрию за ДТП, которое произошло из-за колеи на дороге

Водитель попал в аварию из-за семисантиметровой колеи на улице Онуфриева.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.04.2017
Житель Екатеринбурга через суд взыскал с городской мэрии 163 тысячи рублей за колею на дороге, сообщили в Свердловском облсуде 18 апреля.
ДТП из-за колеи на дороге произошло в конце января 2016 года. Мужчина за рулем своей «Киа Рио» ехал по улице Онуфриева, когда около дома № 56 автомобиль попал в семисантиметровую колею, вылетел с дороги и врезался в дерево. Водитель не пострадал, но восстановительный ремонт иномарки стоил ему более 218 тысяч.
Мужчина подал иск в суд на дорожное управление Ленинского района, требуя возместить ему убытки - расходы на ремонт, адвоката, нотариуса, а также выплатить компенсацию морального вреда. Соответчиком во время судебного процесса стала администрация Екатеринбурга, так как, по мнению суда, именно она должна контролировать состояние дороги на той улице, где произошла авария.
- Ленинский районный суд частично удовлетворил иск автомобилиста и постановил взыскать с администрации города 163 271 рубль.
- Представители мэрии попытались обжаловать решение, аргументируя это тем, что городская администрация не должна следить за состоянием улицы Онуфриева, так как она закреплена за Ленинским районом и районным дорожным управлением. Областной суд с доводами мэрии не согласился и оставил решение в силе.