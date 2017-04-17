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Екатеринбуржец засудил мэрию за ДТП, которое произошло из-за колеи на дороге

Екатеринбуржец засудил мэрию за ДТП, которое произошло из-за колеи на дороге
16+
Фото: екатеринбург.рф
Водитель попал в аварию из-за семисантиметровой колеи на улице Онуфриева.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.04.2017

Житель Екатеринбурга через суд взыскал с городской мэрии 163 тысячи рублей за колею на дороге, сообщили в Свердловском облсуде 18 апреля.
 
ДТП из-за колеи на дороге произошло в конце января 2016 года. Мужчина за рулем своей «Киа Рио» ехал по улице Онуфриева, когда около дома № 56 автомобиль попал в семисантиметровую колею, вылетел с дороги и врезался в дерево. Водитель не пострадал, но восстановительный ремонт иномарки стоил ему более 218 тысяч.
 
Мужчина подал иск в суд на дорожное управление Ленинского района, требуя возместить ему убытки - расходы на ремонт, адвоката, нотариуса, а также выплатить компенсацию морального вреда. Соответчиком во время судебного процесса стала администрация Екатеринбурга, так как, по мнению суда, именно она должна контролировать состояние дороги на той улице, где произошла авария. 
  • Ленинский районный суд частично удовлетворил иск автомобилиста и постановил взыскать с администрации города 163 271 рубль.
  • Представители мэрии попытались обжаловать решение, аргументируя это тем, что городская администрация не должна следить за состоянием улицы Онуфриева, так как она закреплена за Ленинским районом и районным дорожным управлением. Областной суд с доводами мэрии не согласился и оставил решение в силе.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 18.04.2017, 16:54
Тэги: ДТП, Суд, Дороги
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