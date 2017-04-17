Тарифы на услуги ЖКХ вновь вырастут: жителей заставят платить за распределение и переработку мусора

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.04.2017

В Екатеринбурге вырастут коммунальные платежи в связи с тем, что мусор будут рассортировывать и перерабатывать, написали 18 апрелей «Накануне.ру».

Председатель комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга Егор Свалов на заседании Екатеринбургской городской думы назвал острым вопрос по утилизации отходов, в частности, батареек.

Он подчеркнул, что за сбор и сортировку твердых бытовых отходов должны отвечать субъекты федерации.

В Гордуме отметили, что в 2018 года на территории Свердловской области будет действовать региональный оператор, аукцион по выбору будет проведен декабре этого года.

С июля региональный оператор начнет деятельность по сортировке мусора на непищевые и пищевые отходы. Региональный оператор также установит системы по сбору батареек и пластика. Затраты на такое разделение должны будут возмещать жители Екатеринбурга и области: в коммунальных платежах появится новая строка.