Жителям Екатеринбурга запретят гулять в лесу и жечь костры

Особый противопожарный режим начнет действовать в конце апреля.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.04.2017

В Екатеринбурге и его окрестностях с 29 апреля будет объявлен особый противопожарный режим, сообщили в городской администрации 18 апреля.

Особый режим объявят в Екатеринбурге в конце апреля

На период режима екатеринбуржцам запретят посещать и городские леса и торфяные массивы и въезжать на территорию лесов на автомобилях. Кроме этого, под запрет попадет разведение открытого огня во время любых работ или мероприятий. Как долго продлится противопожарный режим, пока неизвестно - это будет зависеть от погоды в регионе.

В Свердловской области ожидается высокий риск природных пожаров

В прошлом году на территорию Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей пришлось 30 процентов лесных пожаров, произошедших в России. В этом году риск природных возгораний на Среднем Урале ожидается на традиционно высоком уровне - по предварительным прогнозам, в Свердловской области установится теплая и ветреная погода.