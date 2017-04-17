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Музей Миши Брусиловского откроют в Екатеринбурге в начале мая

Музей Миши Брусиловского откроют в Екатеринбурге в начале мая
16+
Фото: Юнна Зузенкова / "Наша Газета"
В здании по улице Энгельса, где он разместится, сейчас завершаются ремонтные работы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.04.2017

Музей одного из самых известных уральских художников – Миши Брусиловского – откроют в Екатеринбурге уже в начале мая. Как и планировалось ранее, он разместиться на первом этаже дома № 15 по улице Энгельса. В марте картины матера из коллекции, которая хранится сейчас в личном собрании главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана, уже были выставлены на всеобщий показ. Однако потом в здании начался ремонт. Сейчас работы уже подходят к концу, и идет подготовка к постоянному размещению экспозиции.

– Собрание музея по-своему уникально, – сообщил Ройзман. – В нем первый автопортрет Брусиловского и одна из последних работ мастера – портрет Николая II. Здесь более 70 графических работ художника, акварельных набросков к картинам, проектов оформительских работ и академических зарисовок, которые не известны широкой публике.

Палитра и кисти мастера

Экспозицию дополнят документы, фотографии и тексты интервью художника, а также личные вещи Брусиловского, среди которых палитра и кисти, его дневник и награды. А вдова художника, Татьяна Брусиловская, пообещала передать в экспозицию музея часть картин, которые до сих пор хранятся в его мастерской.

Евгений Ройзман подчернкул, насколько важно сохранить память о Брусиловском в городе, где жил и творил художник.

– Интерес к его творчеству сейчас на подъеме во всем мире, и потребность у горожан и гостей города познакомиться с его работами огромна, поэтому необходимо безотлагательно сохранить все, что так или иначе связано с художником, – считает глава города. – Брусиловский создал в Екатеринбурге уникальную творческую среду, невероятно подняв планку мастерства в живописи и графике. Музей – это, в том числе, способ сохранить эту атмосферу.

Одного помещения скоро станет мало

Планируется, музей Брусиловского станет местом, где будут изучать творчество мастера и клубом любителей художника, где будут читать лекции известные екатеринбургские художники Виталий Волович и Алексей Рыжков. Евгений Ройзман уверен, что экспозиция музея будет пополняться, и одного помещения ему очень скоро станет мало.

– Брусиловский был очень плодовитым и часто дарил свои картины не только близким друзьям, но и совершенно незнакомым людям, поступки или слова которых ценил, – рассказал Ройзман, – Брусиловский знал цену своих работ, но никогда не монетизировал свое творчество. Картины мастера хранятся не только во многих семьях нашего города, но и в Израиле и США. Думаю, у кого-то из владельцев может возникнуть желание выставить свои картины в музее. Мы с радостью примем их для экспозиции.

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Евгений Светлый, 18.04.2017, 20:20
Тэги: Искусство, Культура
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