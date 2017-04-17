«Мы и корь не ждали, но она пришла»: врачи Екатеринбурга призывают жителей уральской столицы привиться от дифтерии

Как показал опыт прошлого года, давно забытая инфекция может вернуться в город и вызвать настоящую эпидемию.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.04.2017

Обычно люди делают прививки дважды в год: зимой, когда начинается эпидемия гриппа, и весной, вспомнив, что не мешало бы поставить еще и вакцину против клещевого энцефалита. Но в этом году врачи призывают екатеринбуржцев привиться еще и от дифтерии.



«А с чего это вдруг?» – зададите вы вполне логичный вопрос. Ведь, казалось бы, дифтерия – инфекция, которая, по мнению многих, является детской, и про нее уже совсем забыли, так как в последние годы это заболевание практически не регистрируется. Однако, как показал опыт конца прошлого года, когда в Екатеринбурге была зафиксирована вспышка кори, давно забытые инфекции легко возвращаются в крупные города. И екатеринбургские врачи решили, что уже пора начинать профилактику от дифтерии. Иначе все может обернуться весьма плачевно, как это было в начале 90-х.



От дифтерии умирают очень быстро

Фото: Евгений СВЕТЛЫЙ / «Наша Газета»

– Ведь с корью было точно также, – считает главврач Городского центра медицинской профилактики, который является главным эпидемиологом Екатеринбурга, Александр Харитонов. – Заболеваемость корью была на достаточно высоком уровне в конце 80-х – первой половине 90-х годов. А в последнее время из-за того, что среди населения появилось очень много противников прививок, наблюдается рост непривитых. И получилось так, что заболевший корью ребенок встретился с непривитыми детьми, из-за чего и произошло распространение инфекции, которая является очень заразной. В итоге было зарегистрировано 72 случая заболевания.

Такая же ситуация, по мнению главного екатеринбургского эпидимиолога, может произойти и с дифтерией, от которой, в отличие от кори, люди умирают. Причем, как подчеркнул врач, умирают очень быстро.

– Самая настоящая эпидемия дифтерии была у нас в регионе также в конце 80-х – начале 90-х, когда летальными исходами заканчивались до 26 случаев. Причем, умирали как взрослые, так и дети, у которых не было прививок. Этим и страшна дифтерия, – напомнил Александр Харитонов об эпидемии 25-летней давности. – А самый высокий подъем заболеваемости в городе наблюдался в 1994 году, когда было зарегистрировано 455 случаев заболевания: 335 случаев – среди взрослых и 120 – среди детей. Причем, тогда же было зарегистрировано 350 бактерионосителей (людей, которые являются переносчиками заболевания, но при этом не болеют сами, – Прим. авт. ).

Правда, с 2002 года в столице Урала фиксировали лишь единичные случаи заболевания. Последние два – в 2014 году. Однако один из них закончился летальным исходом – 72-летний мужчина скончался в реанимации одной из горбольниц.



Становится все больше непривитых людей

В последние годы медики отмечают рост числа людей, непривитых от дифтерии, особенно среди взрослых.

– Сегодня далеко не каждый вспомнит, когда он делал прививку от дифтерии. Хотя взрослые должны делать эти прививки каждые 10 лет, – сообщил главные эпидемиолог города. – И даже тем, кто однажды переболел дифтерией все равно нужно прививаться.

При этом он заметил, что в 50% случаев детям не ставят прививки из-за отказов, а большинство непривитых взрослых – это люди, которые не знают о том, что эти прививки периодически нужно делать всем, или просто не хотят этим заниматься, так как им некогда ходить по врачам.

– Но эти люди не всегда правильно относятся к своему здоровью, – подчеркивает медик. – И в итоге наблюдается рост непривитых. Так, на сегодняшний день у нас непривиты от дифтерии 3255 детей. И если среди них появится переносчик дифтерии, которая передается воздушно-капельным путем, то это может привести к распространению заболевания.

– Но действительно ли так велик риск роста заболеваемости в этом году?

– Мы не можем сказать, что именно в этом году. Но мы говорим о том, что угроза заболевания дифтерией у нас существует. И при нынешних миграциях населения это вполне возможно. То есть мы не можем сказать, что это начнется сегодня. Но я еще раз подчеркну, что мы в прошлом году и кори не ждали, но она пришла.

У взрослых заболевание протекает тяжелее

Фото: Евгений СВЕТЛЫЙ / «Наша Газета»

О том, чем опасна дифтерия, рассказал нам доцент кафедры инфекционных болезней УрГМУ Павел Кузнецов:

– Начинается заболевание как любая респираторная инфекция: болит горло, больно глотать, увеличены лимфатические узлы. Идет интоксикация, повышается температура. И уже в этот момент человек является переносчиком дифтерии, который может заразить других. Опасность заболевания заключается в том, что в нем, можно сказать, запрограммированы летальные исходы. Дифтерия может вызывать интоксикацию, вплоть до шокового состояния, различные неврологические осложнения, а также может привести к поражению сердечной мышцы и развитию миокардитов, от которых пациенты погибают даже в стационарах.

При этом он подчеркнул, что у взрослых это заболевание протекает гораздо тяжелее, чем у детей.

Прививки от дифтерии ставят детям в 3 месяца, затем – в 4,5 месяца, после чего – в 6 месяцев и потом – в 1,5 года. Ревакцинация проводится в 6-7 лет, когда дети идут в школу, и в 14 лет. После чего нужно делать прививки каждые 10 лет.

Прививку против дифтерии можно поставить во всех поликлиниках города совершенно бесплатно.

Противопоказанием против прививок является аллергическая реакция, то есть непереносимость куриного белка, а также их не ставят при остром заболевании или обострении хронического заболевания.

Екатеринбург – один из городов, где с 24 по 30 апреля пройдет «Европейская неделя иммунизации», которая проводится уже более 20 лет и в первую очередь призвана обращать внимание жителей на необходимость делать прививки для профилактики инфекционных заболеваний.

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