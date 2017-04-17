На Свердловскую область надвигаются сильные снегопады

До разгула стихии остается два дня.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.04.2017

В Свердловской области ожидается резкое ухудшение погодных условий - на регион обрушится снегопад . В связи с этим свердловские власти выступили с экстренным предупреждением.

По прогнозу синоптиков, 20 и 21 апреля на территории Свердловской области ожидаются сильные снегопады - на западе региона количество осадков может достичь семи сантиметров, на севере - 15. В центре области - до двух сантиметров. Снегопады могут ухудшить ситуацию на дорогах и создать опасные условия для автомобилистов.

В связи с грядущим ухудшением погоды управление автодорог потребовало от подрядных организаций обеспечить дежурство должностных лиц и проверить готовность спецтехники к уборке снега. Сообщить о плохом состоянии дорог можно по телефону круглосуточной диспетчерской службы - (343) 261-79-83. Диспетчерская служба взаимодействует с жителями региона, ГИБДД, спасателями, синоптиками, и автотранспортными предприятиями.