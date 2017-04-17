Подполковник из Екатеринбурга отсудил два миллиона рублей у военного госпиталя за врачебную ошибку

Из-за неправильно проведенной операции мужчина с трудом ходит.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.04.2017

Военнослужащий из Екатеринбурга отсудил о госпиталя Минобороны два миллиона рублей за неправильно оказанную медпомощь, сообщает «Новый регион» 17 апреля.

Два года назад подполковник из Екатеринбурга перенес операцию на колене - травму ноги военнослужащий получил, находясь в служебной командировке в Ростовской области. У военнослужащего диагностировали перелом большеберцовой кости со смещением и осколками. Во время операции в военном госпитале Минобороны в Ростове врачи неправильно собрали сломанные кости, из-за чего мужчина до сих пор ходит с трудом.

После операции подполковник прошел длительный курс лечения в разных российских больницах . Но спустя год мужчина по-прежнему не мог передвигаться без костылей, так как кости срастались неправильно.

Тогда военнослужащий обратился в суд с иском к госпиталю. Екатеринбургский гарнизонный военный суд постановил взыскать с госпиталя Минобороны компенсацию морального вреда в размере двух миллионов рублей, частично удовлетворив иск потерпевшего, который пытался получить пять миллионов.