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Прежде, чем поехать в Верхнюю Пышму, убийца Ирины Вахрушевой весь день искал жертву в Екатеринбурге

Прежде, чем поехать в Верхнюю Пышму, убийца Ирины Вахрушевой весь день искал жертву в Екатеринбурге
16+
Фото: открытые источники
Корреспондент НАШЕЙ выяснил новые подробности жестокого преступления, совершенного в минувшие выходные.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.04.2017

Завтра, 18 апреля, в Верхнепышминском городском суде состоится заседание, на котором будет избрана мера пресечения екатеринбуржцу, подозреваемому в убийстве 30-летней жительницы Верхней Пышмы Ирины Вахрушевой. Учитывая тяжесть преступления, с большой долей вероятности уже сейчас можно сделать вывод, что его ждет заключение под стражу.

Тем временем корреспонденту НАШЕЙ удалось выяснить новые подробности жестокого убийства женщины, совершенного в минувшие выходные. Как рассказал источник близкий к следствию, подозреваемый в убийстве искал жертву в субботу с самого утра. Причем, сначала он весь день колесил в поисках по улицам Екатеринбурга.

– Однако здесь у него что-то не срослось. И тогда он решил поехать в Верхнюю Пышму, – рассказал источник. – Вахрушеву он увидел, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу возле своего дома на улице Уральских Рабочих. Одновременно там шла еще одна девушка, которая тоже привлекла его внимание, но в итоге он пошел за Ириной.

Напомним: все произошло  в субботу, 15 апреля, около 20.00. Ирина Вахрушева отправилась в гости к подруге, которая живет в доме № 10 по ул. Машиностроителей. Это буквально в 10 минутах ходьбы от дома, в котором жила Ирина. По пути она позвонила подруге. Но телефонный  разговор оборвался на полуслове. Как выяснилось позже, именно в это время на нее напал 34-летний насильник. Он схватил Иру и, угрожая ножом и электрошокером, потащил в подвал дома № 46а по улице Уральских Рабочих. Однако дверь в подвал оказалась закрыта. Прямо возле нее мужчина изнасиловал и убил женщину. Затем он засунул ее тело в багажник своего «Рено Логан», вывез в лес на 329-й километр автодороги Серов – Екатеринбург и закопал тело вместе с вещами. После чего уехал к себе домой, где помыл салон машины, который был весь в крови.

Хотя изначально появилась информация, что тело женщины якобы нашли в подвале дома № 12 по улице Машиностроителей. Однако, скорее всего, силовики запустили эту информацию в массы, чтобы народ на затоптал следы у дома № 46а по улице Уральских Рабочих, куда сейчас местные жители массово несут цветы. Таким образом, организовавшие поиски волонтеры вели поиски совсем не в том месте.


Фото: архив НАШЕЙ

Как удалось выяснить, задержали екатеринбуржца еще в воскресенье. Машину подозреваемого засекли по камерам наблюдения и проследили его путь до самого дома. А затем экспертам все-таки удалось найти следы крови в его авто.

После завтрашнего заседания подозреваемого в убийстве проверят на вменяемость. Это обычная процедура в подобных случаях. Однако, по данным источника, шансы быть признанным невменяемым у него небольшие.

В то же время в Следственном управлении СК РФ по Свердловской области, где возбудили дело по статье «Убийство», пока воздерживаются от официальных комментариев по поводу преступления и задержания подозреваемого.

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Евгений Светлый, 18.04.2017, 21:35
Тэги: Криминал, Происшествия
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