Прокуратура проверит «Уральские авиалинии», пассажирам которых не хватило мест в самолете

Перевозчик заменил борт на менее вместительный.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.04.2017
Свердловская транспотная прокуратура начала проверку авиакомпании «Уральские авиалинии» после инцидента с самолетом, в котором не хватило мест 18 пассажирам, сообщили в пресс-службе ведомства 18 апреля.
Авиакомпания задержала рейс Екатеринбург - Сочи на пять с лишним часа из-за технических проблем с самолетом. На лайнере должны были лететь 200 пассажиров, причем некоторые из них отказались от полета сразу после того, как узнали о неисправности.
Спустя пять часов борт заменили на самолет меньшего размера, из-за чего 18 пассажирам не хватило мест. Прокурорская проверка продлится неделю, за это время сотрудники ведомства установят причины инцидента и при необходимости примут меры.
- В прокуратуре отметили, что жалоб от пассажиров «Уральских авиалиний» не поступало, ведомство узнало о ситуации с самолетом из СМИ.