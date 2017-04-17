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Прокуратура проверит «Уральские авиалинии», пассажирам которых не хватило мест в самолете

Прокуратура проверит «Уральские авиалинии», пассажирам которых не хватило мест в самолете
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Фото: vk.com/ural_airlines
Перевозчик заменил борт на менее вместительный.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.04.2017

Свердловская транспотная прокуратура начала проверку авиакомпании «Уральские авиалинии» после инцидента с самолетом, в котором не хватило мест 18 пассажирам, сообщили в пресс-службе ведомства 18 апреля.
 
Авиакомпания задержала рейс Екатеринбург - Сочи на пять с лишним часа из-за технических проблем с самолетом. На лайнере должны были лететь 200 пассажиров, причем некоторые из них отказались от полета сразу после того, как узнали о неисправности.
 
Спустя пять часов борт заменили на самолет меньшего размера, из-за чего 18 пассажирам не хватило мест. Прокурорская проверка продлится неделю, за это время сотрудники ведомства установят причины инцидента и при необходимости примут меры.
  • В прокуратуре отметили, что жалоб от пассажиров «Уральских авиалиний» не поступало, ведомство узнало о ситуации с самолетом из СМИ.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 18.04.2017, 14:56
Тэги: Самолет
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