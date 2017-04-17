В Екатеринбурге из-за мамы-водителя в аварии пострадал четырехлетний мальчик

Женщина решила повернуть там, где это было запрещено.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.04.2017

В Екатеринбурге во вторник, 18 апреля, в дорожной аварии четырехлетний мальчик получил травму из-за своей мамы, рассказали в ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, ДТП произошло сегодня, в 7.40 утра, водитель автомобиля «Хендэ Элантра» , двигаясь по Начдива Васильева со стороны Серафимы Дерябиной, при повороте налево на улицу Чердынская в месте, где поворот запрещен, не предоставила преимущества транспортному средству «Гранд Волд», который ехал прямо по правому ряду. За рулем «Хендая» находилась 29-летняя женщина, стаж вождения которой составляет всего семь месяцев.

— Со слов женщины установлено, что при совершении поворота из-за плотного потока транспорта, движущегося в пробке, она не заметила автомобиль, который ехал в правом ряду, поворачивая направо на улицу Серафимы Дерябиной. В результате чего и произошло столкновение, — уточнили в ГИБДД.

В ДТП незначительно пострадал малолетний пассажир «Хендэ», он доставлен в детскую больницу №9 с предварительным диагнозом: ушиб головы и лба.

На месте сотрудниками ГИБДД установлено, что при столкновении основной удар пришелся в переднюю дверь со стороны пассажира, где без детского кресла на бустере находился четырехлетний мальчик. Если бы ребенок был на заднем сиденьи, либо в детском удерживающем устройстве, защищающем голову, травм удалось бы избежать.