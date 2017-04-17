В Екатеринбурге коммунальщики замуровали подвал с кошками внутри и посоветовали пожалеть детей Африки

Они закрыли все окна туда стальными жалюзями.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.04.2017

В Екатеринбурге конфликтная ситуация между жильцами и коммуналльщиками сложилась в девятиэтажном доме по адресу Ломоносова, 59.

В прошлый понедельник, 10 апреля, строители замуровали все отверстия в подвал, в котором в это время находились живущие на улице кошки с котятами. По словам очевидцев, на просьбу пожалеть животных сотрудница управляющей компании заявила, что не желает остаться из-за этого без премии и порекомендовала пожалеть детей Африки.

– На все окна были установлены стальные, очень прочные и острые жалюзи, пробраться через которые просто невозможно. В четверг, 13 апреля, кто-то открыл три окна. Животные выскочили из подвала, как ошпаренные, – рассказывает жительница дома, которая попросила не называть ее имени. – Получается, они просидели там трое суток! Не знаю, где кошки сейчас и остался ли кто-то из них в подвале. Последний раз мы видели их в только пятницу.

Жильцы дома обратились к защитникам животных. Общественники настаивают на том, что необходимо оставить окна открытыми, хотя бы часть из них. Они готовы оказать помощь в отлове кошек и призывают управляющую компанию к сотрудничеству с жильцами.

В настоящий момент готовятся письма в прокуратуру и Общественную палату Свердловской области.

В ЗАО «Орджоникидзевская УЖК», в ведомстве которой находится дом, от комментария по телефону нашей редакции отказали и пригласили пообщаться лично при предъявлении редакционного удостоверения.

Текст и фото: Ольга Кузьмина