В Екатеринбурге началась регистрация участников «Майской велопрогулки»

Мероприятие пройдет 27 мая.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.04.2017

Желающим поучаствовать в велопрогулке следует заполнить электронную заявку, в которой необходимо указать фамилию, имя, отчество, год рождения, номер мобильного телефона, адрес электронной почты, выбрать дистанцию и время старта. Протяженность дистанции на выбор - 15, 36 или 70 километров.

Затем участнику нужно заплатить 200 рублей в качестве регистрационного взноса (регистрация на месте старта будет дороже на 100 рублей). После на электронную почту и мобильный телефон придет подтверждение с номером регистрации. Желающие при регистрации могут купить футболки и кружки с символикой мероприятия.

Участники велопрогулки заранее получат карты маршрутов. Места, где можно будет получить карты, пока не утверждены, как и велосипедные маршруты, поэтому информация о выдаче карт будет позже. Получивший карту человек должен прийти на старт и поставить печать о выходе на маршрут. Такие же отметки необходимо делать по ходу маршрута на контрольных точках, а также на финише. Значок и браслет участника велопрогулки получат только те, у кого стоят все отметки. Зарегистрированные на месте участники получат карты с отметками о старте.