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В екатеринбургском роддоме умерла женщина

В екатеринбургском роддоме умерла женщина
16+
Фото: ekaterinburg.flamp.ru
Новорожденная дочь погибшей жива.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.04.2017

В Екатеринбурге в роддоме на улице Комвузовской скончалась роженица, сообщает Life.ru 18 апреля.
 
В Екатеринбурге следственный отдел областного управления Следственного комитета проверяет роддом, где в ночь на 16 апреля скончалась 34-летняя Светлана. По словам друга семьи, женщина почувствовала себя плохо после  родов - своего второго ребенка она родила 15 апреля. 
 
Врачи не смогли помочь Светлане - спустя 12 часов она умерла. Новорожденная девочка жива, также у погибшей осталась 14-летняя дочь. 
  • Сотрудники Кировского следственного отдела проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Обстоятельства смерти роженицы и ее причины устанавливаются.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 18.04.2017, 13:44
Тэги: Происшествия
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