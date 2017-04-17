В екатеринбургском роддоме умерла женщина

Новорожденная дочь погибшей жива.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.04.2017
В Екатеринбурге в роддоме на улице Комвузовской скончалась роженица, сообщает Life.ru 18 апреля.
В Екатеринбурге следственный отдел областного управления Следственного комитета проверяет роддом, где в ночь на 16 апреля скончалась 34-летняя Светлана. По словам друга семьи, женщина почувствовала себя плохо после родов - своего второго ребенка она родила 15 апреля.
Врачи не смогли помочь Светлане - спустя 12 часов она умерла. Новорожденная девочка жива, также у погибшей осталась 14-летняя дочь.
- Сотрудники Кировского следственного отдела проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Обстоятельства смерти роженицы и ее причины устанавливаются.