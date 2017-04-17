«На наше место приходит богатый сетевик»: в Екатеринбурге внезапно закрывается ресторан корейской кухни «Сеул»

По этой же причине и прекратила свою работу соседняя кофейня «Лакмус».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.04.2017

В Екатеринбурге закрывается корейский ресторан «Сеул» около Оперного театра. Арендатору не продлили договор в здании на Мамина-Сибиряка, 141 сообщили на официальной странице заведения ВКнтакте.

Как указано в объявлении, заведение закрывается совсем скоро, 29 апреля. Закрываться заранее они не планировали, не так давно ввели новое меню.

— Искренне жаль, что маленькая частичка вашей любимой Кореи исчезнет из Екатеринбурга, — рассказали в ресторане.

Представители ресторана благодарят своих посетителей за теплые отзывы и прием. На вопрос, планируется ли открытие ресторана в другом месте, владельцы ответили отрицательно, «на это надо слишком много сил и денег».

— Мы постарались рассказать о причине откровенно. На наше место встает богатый сетевик, берет и «Лакмус», и нас. Арендодателю так удобнее, — с сожалением рассказали владельцы.