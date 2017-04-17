«На наше место приходит богатый сетевик»: в Екатеринбурге внезапно закрывается ресторан корейской кухни «Сеул»

По этой же причине и прекратила свою работу соседняя кофейня «Лакмус».
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.04.2017
В Екатеринбурге закрывается корейский ресторан «Сеул» около Оперного театра. Арендатору не продлили договор в здании на Мамина-Сибиряка, 141 сообщили на официальной странице заведения ВКнтакте.
Как указано в объявлении, заведение закрывается совсем скоро, 29 апреля. Закрываться заранее они не планировали, не так давно ввели новое меню.
— Искренне жаль, что маленькая частичка вашей любимой Кореи исчезнет из Екатеринбурга, — рассказали в ресторане.
Представители ресторана благодарят своих посетителей за теплые отзывы и прием. На вопрос, планируется ли открытие ресторана в другом месте, владельцы ответили отрицательно, «на это надо слишком много сил и денег».
— Мы постарались рассказать о причине откровенно. На наше место встает богатый сетевик, берет и «Лакмус», и нас. Арендодателю так удобнее, — с сожалением рассказали владельцы.
- Ресторан «Сеул» работал в Екатеринбурге с февраля 2014 года на месте кафе «Театральное». Он позиционировал себя как единственный ресторан корейской кухни в городе.
- Также о своем закрытии недавно объявила и кофейня «Лакмус», которая расположена рядом с рестораном.