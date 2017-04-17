В Екатеринбурге за долг в полмиллиона у мужчины забрали «Киа Рио»

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.04.2017
Из-за долгов по кредиту судебные приставы забрали у екатеринбуржца «Киа Рио», сообщили 18 апреля в УФССП.
Как уточнили приставы, житель Екатеринбурга не выплатил банку обещанный кредит в размере, превышающем 490 тысяч рублей. Во владении у мужчины была записана иномарка «Киа Рио». Проведя разыскные мероприятия, было выявлено местонахождение указанного транспортного средства.
- Судебные приставы-исполнители Железнодорожного районного отдела города Екатеринбурга наложили арест на имущество должника.
- Изъятый автомобиль передали на ответхранение на штрафстоянку.