В Екатеринбурге задержанные участники митинга против коррупции обжаловали свои штрафы

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.04.2017
В Свердловском областном суде сегодня, 18 апреля, пройдет рассмотрение апелляций от задержанных в Екатеринбурге 26 марта на митинге против коррупции, сообщил «Новый день».
Во вторник, 18 апреля, в 14.30 будут рассматривать апелляцию на постановление Ленинского районного суда в отношении Анатолия Мельчакова. Молодой человек был признан виновным по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» и приговорен к штрафу в размере 10 тысяч рублей.
Еще три подобные жалобы от оштрафованных Свердловский облсуд рассмотрит 3 и 4 мая.
— К нам поступили еще пять апелляций, они сейчас в стадии назначений дат заседаний. Таким образом, к настоящему времени мы располагаем девятью жалобами на решения нижестоящих инстанций, – уточнили в областном суде.
- В суд всего поступило 9 апелляционных жалоб от жителей города, получивших штрафы за участие в акции протеста.
- Всего во время митинга 26 марта в Екатеринбурге полиция задержала 12 человек. Ленинский районный суд оштрафовал восьмерых задержанных на площади Труда активистов. Каждому из них суд назначили штраф в размере 10 тысяч рублей. Верх-Исетский райсуд оштрафовал еще трех человек, которых задержали на митинге около Ельцин Центра.