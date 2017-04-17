В Екатеринбурге задержанные участники митинга против коррупции обжаловали свои штрафы

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.04.2017

В Свердловском областном суде сегодня, 18 апреля, пройдет рассмотрение апелляций от задержанных в Екатеринбурге 26 марта на митинге против коррупции, сообщил «Новый день».

Во вторник, 18 апреля, в 14.30 будут рассматривать апелляцию на постановление Ленинского районного суда в отношении Анатолия Мельчакова. Молодой человек был признан виновным по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» и приговорен к штрафу в размере 10 тысяч рублей.

Еще три подобные жалобы от оштрафованных Свердловский облсуд рассмотрит 3 и 4 мая.

— К нам поступили еще пять апелляций, они сейчас в стадии назначений дат заседаний. Таким образом, к настоящему времени мы располагаем девятью жалобами на решения нижестоящих инстанций, – уточнили в областном суде.