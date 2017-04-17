«Лицам с ярко-выраженной нетрадиционной сексуальной ориентацией вход воспрещен»: в магазинах Екатеринбурга рады не всем

В одном из торговых учреждений повесили объявление на розовой бумаге.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.04.2017

В Екатеринбурге на входе в один из магазинов владельцы поместили странное объявление на розовой бумаге. В нем указано, что вход запрещен для людей нетрадиционной сексуальной ориентации, написали Ura.ru 18 апреля.

Администрация магазина считает, что подобные люди раздражают их клиентуру.

Фото: такое объявление появилось на входных дверях в магазин сантехники «Лавита Маркет» на Фучика в Екатеринбурге.

Как рассказали работники магазина, это связано с недавним происшествием.