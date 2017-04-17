«Лицам с ярко-выраженной нетрадиционной сексуальной ориентацией вход воспрещен»: в магазинах Екатеринбурга рады не всем

В одном из торговых учреждений повесили объявление на розовой бумаге.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.04.2017
В Екатеринбурге на входе в один из магазинов владельцы поместили странное объявление на розовой бумаге. В нем указано, что вход запрещен для людей нетрадиционной сексуальной ориентации, написали Ura.ru 18 апреля.
Администрация магазина считает, что подобные люди раздражают их клиентуру.
Фото: такое объявление появилось на входных дверях в магазин сантехники «Лавита Маркет» на Фучика в Екатеринбурге.
Как рассказали работники магазина, это связано с недавним происшествием.
— Не так давно у нас в магазине произошел неприятный инцидент. К счастью, до драки дело не дошло, но мы не хотим повторения. Наши покупатели и клиенты — это нормальные брутальные мужики, слесари, сантехники и прочие, выполняющие мужскую работу. Мы хотим, чтобы всякие гомосексуалисты не ходили к нам и не отпугивали покупателей. Это объявление скорее для наших постоянных покупателей. Чтобы они знали, что могут приходить к нам, здесь нормальные люди, и с кем попало они не столкнутся, — пояснил Ura.ru работник магазина Виктор.