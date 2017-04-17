Сотрудник авиакомпании «Победа» не пустил на борт ребенка-инвалида с мамой, которые должны были лететь в Кольцово

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.04.2017

Сотрудник авиакомпании «Победа» в пятницу, 14 апреля, отказался пустить в самолет женщину, сопровождавшую ребенка-инвалида, написала «Медуза» 17 числа. Росавиация начала проверку инцидента.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, вечером 14 апреля пассажирка пришла на стойку регистрации «Победы» во Внуково, чтобы улететь в Екатеринбург в Кольцово в 00.50. Сотрудник авиакомпании заявил, что не может посалить ее на рейс, так как в «программе по списку пассажиров» произошел сбой, ее там не было. Мужчина предложил улететь утром на следующий день и уже из Шереметьево.

Также не пустили на борт и ее двухлетнего ребенка, у которого диагноз: детский церебральный паралич.

Спустя несколько часов после заявления Росавиации в «Победе» заявили, что уже приняли меры: они уволили «руководителя группы по наземному обеспечению» за некомпетентность.