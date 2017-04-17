В парке Екатеринбурга прохожий нашел труп мужчины

На место выехали полицейские.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.04.2017
В екатеринбургском парке Победы нашли труп мужчины, сообщает Ura.ru 18 апреля.
Труп мужчины обнаружил случайный прохожий, который гулял по парку на Уралмаше с собакой. Тело находилось под снегом возле тропы здоровья, и сейчас, когда снег начал интенсивно таять, обнажилось. По предварительным данным, под снежным покровом труп находился длительное время.
Горожанин сообщил о трупе в полицию, на место выехала следственно-оперативная группа. Сейчас правоохранительные органы устанавливают личность погибшего и обстоятельства его смерти.
- Летом 2016 года в парке Победы нашли тело Татьяны Елисеевой, сотрудницы ЕЭСК, пропавшей после новогоднего корпоратива, который проходил в беседке в парке. Женщину искали почти полгода, пока 7 июня ее труп не обнаружили неподалеку от места проведения корпоратива.