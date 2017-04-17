В Свердловской области на железнодорожной станции обнаружили подозрительный предмет

На месте работают полицейские и спасатели.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.04.2017
В Свердловской области на железнодорожной станции Егоршино идет проверка - на путях обнаружили подозрительный предмет, сообщает Ura.ru 18 апреля.
Дежурный во время обхода железнодорожной станции обнаружил на путях огнетушитель. Он сообщил о подозрительной находке в отдел полиции, расположенный на вокзале. На станцию выехали полицейские и сотрудники МЧС, сейчас специалисты обследуют станцию. Проверка пока не повлияла на движение поездов.
Утром 18 апреля сотрудники правоохранительных органов проверяли вокзал Екатеринбурга, где обнаружили забытую сумку. Тревога оказалась ложной - хозяин сумки вернулся за своими вещами.
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11 апреля на станции Первомайская в Екатеринбурге эвакуировали пассажиров электрички, в вагоне которой нашли подозрительную сумку. После проверки выяснилось, что в сумке были рыболовные снасти.
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7 апреля в Екатеринбурге на перекрестке проспекта Ленина и улицы Московской было остановлено движение трамваев - в одном из вагонов обнаружили подозрительную сумку.
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На прошлой неделе в Екатеринбурге из-за сообщений горожан о подозрительных бесхозных предметах были эвакуированы торговый комплекс «Олимп», рынок «Новомосковский» и парк имени Маяковского.