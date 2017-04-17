Свердловский врач-онколог заставлял пациентов лечиться дома и продавал им лекарства по завышенной цене

Врача обвинили в мошенничестве и получении взятки.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.04.2017
В Богдановиче суд вынес приговор бывшему онкологу, который продавал своим пациентам лекарства, завышая на них цены. Кроме этого, врач не ставил на учет больных раком, а предлагал им лечиться на дому, сообщили в областном управлении Следственного комитета 18 апреля.
Врач-онколог заявлял своим пациентам, что либо в филиале областного онкодиспансера в Каменске-Уральском нет мест, либо они не нуждаются в направлении в филиал. Вместо лечения в больнице онколог предлагал больным лечиться дома, а для этого убеждал их приобрести у него лекарства, стоимость которых врач сильно завышал.
У семьи одной из пациенток онколог таким образом выманил 40 тысяч рублей, хотя необходимые лекарства стоили семь тысяч. У другой пациентки он взял 30 тысяч рублей на лекарство, которое стоило 15 тысяч. Третий больной отдал врачу 20 тысяч рублей, из которых онколог потратил на лекарство лишь 10. Оставшиеся после покупки деньги медик оставлял себе.
- В феврале 2017 года онколог взял 15 тысяч рублей от пациента за незаконную выдачу больничного листа. Мужчина, заплативший на больничный, обратился в правоохранительные органы, после чего врача задержали.
- Суд признал бывшего врача виновным в мошенничестве и получении взятки и приговорил его к четырем годам условно с испытательным сроком на четыре года и штрафу в размере 600 тысяч рпублей. Кроме этого, врачу запретили заниматься медицинской деятельностью в течение трех лет.