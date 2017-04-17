Наверх
Место убийства Ирины Вахрушевой из Верхней Пышмы покрыли цветами
19:15, сегодня
Свердловский врач-онколог заставлял пациентов лечиться дома и продавал им лекарства по завышенной цене
19:05, сегодня
В Екатеринбурге накрыли наркопритон, организованный бывшим журналистом
18:44, сегодня
«Лицам с ярко выраженной нетрадиционной сексуальной ориентацией вход воспрещен»: в магазинах Екатеринбурга рады не всем
17:20, сегодня
Тарифы на услуги ЖКХ вновь вырастут: жителей заставят платить за распределение и переработку мусора
17:00, сегодня2
«Спасибо борцам с прививками»: Екатеринбург оказался на пороге вспышки дифтерии
17:00, сегодня
Екатеринбуржец засудил мэрию за ДТП, которое произошло из-за колеи на дороге
16:54, сегодня1
Жителям Екатеринбурга запретят гулять в лесу и жечь костры
16:19, сегодня
В Екатеринбурге из-за мамы-водителя в аварии пострадал четырехлетний мальчик
15:25, сегодня
В Екатеринбурге откроется библиотека раритетных книг о сексе и эротике
15:05, сегодня
Прокуратура проверит «Уральские авиалинии», пассажирам которых не хватило мест в самолете
14:56, сегодня
В Екатеринбурге коммунальщики замуровали подвал с кошками внутри и посоветовали пожалеть детей Африки
14:15, сегодня5
В екатеринбургском роддоме умерла женщина
13:44, сегодня1
В Екатеринбурге задержанные участники митинга против коррупции обжаловали свои штрафы
13:35, сегодня
Подполковник из Екатеринбурга отсудил два миллиона рублей у военного госпиталя за врачебную ошибку
13:07, сегодня
В Екатеринбурге началась регистрация участников «Майской велопрогулки»
12:37, сегодня
Появились новые подробности убийства 30-летней Ирины Вахрушевой из Верхней Пышмы
12:35, сегодня1
«На наше место приходит богатый сетевик»: в Екатеринбурге внезапно закрывается ресторан корейской кухни «Сеул»
12:25, сегодня
В Свердловской области на железнодорожной станции обнаружили подозрительный предмет
11:47, сегодня
Около Широкореченского кладбища девушка на «Форде» въехала в «Яндекс.Такси»
11:36, сегодня
В коллективном саду в Свердловской области нашли труп женщины
11:26, сегодня
В Екатеринбурге за долг в полмиллиона у мужчины забрали «Киа Рио»
11:03, сегодня1
При пожаре в областной больнице № 1 в Екатеринбурге пострадали двое электриков
11:00, сегодня
Стало известно, кто убил 30-летнюю Ирину Вахрушеву из Верхней Пышмы
10:40, сегодня1
Екатеринбург на этой неделе ждут две репетиции Парада Победы: карта перекрытий
10:24, сегодня
«Всех выгнали на улицу!» В Екатеринбурге в областной больнице № 1 начался пожар
09:48, сегодня
В Верхней Пышме иномарка влетела в скорую помощь с беременной женщиной, которую везли в роддом
09:30, сегодня
Натяжной потолок: быстро, чисто и практично!
09:24, сегодня
ТОП-10 самых высоких зарплат Екатеринбурга
09:17, сегодня
«Мисс Россия-2017» Полина Попова ответила на вопросы в гостях у «Вечернего Урганта»
09:12, сегодня
В Екатеринбурге нашли пропавшего «легендарного сыщика», который исчез еще в декабре
08:38, сегодня
Первый мини-пиг в Екатеринбурге отмечает 10-летний юбилей
08:24, сегодня
Сотрудник авиакомпании «Победа» не пустил на борт ребенка-инвалида с мамой, которые должны были лететь в Кольцово
08:18, сегодня
«Я здесь не проигрывал ни одних выборов»: Евгений Ройзман объявил, что идет в губернаторы Свердловской области
20:30, 17.04.20173
17 апреля в Екатеринбурге: убийство Ирины Вахрушевой
20:05, 17.04.2017
«Вкусная еда – залог хорошего настроения»: какой вес и рост у «Мисс Россия» Полины Поповой из Екатеринбурга
19:48, 17.04.20176
В День Победы проезд для ветеранов в Екатеринбурге будет бесплатным
19:40, 17.04.20171
Директора УК в Ирбите наказали за обрушение стен нескольких старых домов‍
19:30, 17.04.2017
Пассажиры рейса Екатеринбург – Сочи застряли в Кольцово из-за неисправности самолета
19:15, 17.04.2017
Набережную около Дома Севастьяновых в Екатеринбурге могут переименовать в Екатерининскую Широкую
19:00, 17.04.2017
В Свердловской области от укусов клещей пострадали уже 42 человека
18:23, 17.04.2017
Пропавшую в Верхней Пышме 30-летнюю Ирину Вахрушеву нашли мертвой
17:49, 17.04.20172
В Екатеринбурге двое мужчин брызнули в лицо автолюбителю из баллончика, представившись полицейскими
17:28, 17.04.2017
В Свердловской области ГИБДД начала массовую проверку маршруток и автобусов
17:15, 17.04.2017
Неопытные водители устроили два ДТП в Свердловской области: пострадали мужчина и женщина
17:05, 17.04.2017
Поиск пропавшей в Верхней Пышме 30-летней Ирины Вахрушевой остановили
16:46, 17.04.20171
Будет советовать, как правильно: Евгения Липовича взяли в помощники руководителям «Уралкерамики»
16:35, 17.04.2017
В нижнетагильском пансионате душевнобольной зарезал друга из-за долга за телефон
16:07, 17.04.2017
В Екатеринбурге пьяный напал на врачей скорой помощи с ножом
16:05, 17.04.2017
Болельщики и волонтеры не будут платить за проезд во время ЧМ-2018 в Екатеринбурге
15:21, 17.04.20172
«Благодарен главе государства за оказанное доверие»: Евгений Куйвашев прокомментировал свою отставку
15:03, 17.04.20175

Свердловский врач-онколог заставлял пациентов лечиться дома и продавал им лекарства по завышенной цене

Свердловский врач-онколог заставлял пациентов лечиться дома и продавал им лекарства по завышенной цене
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Врача обвинили в мошенничестве и получении взятки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.04.2017

В Богдановиче суд вынес приговор бывшему онкологу, который продавал своим пациентам лекарства, завышая на них цены. Кроме этого, врач не ставил на учет больных раком, а предлагал им лечиться на дому, сообщили в областном управлении Следственного комитета 18 апреля.
 
Врач-онколог заявлял своим пациентам, что либо в филиале областного онкодиспансера в Каменске-Уральском нет мест, либо они не нуждаются в направлении в филиал. Вместо лечения в больнице онколог предлагал больным лечиться дома, а для этого убеждал их приобрести у него лекарства, стоимость которых врач сильно завышал. 
 
У семьи одной из пациенток онколог таким образом выманил 40 тысяч рублей, хотя необходимые лекарства стоили семь тысяч. У другой пациентки он взял 30 тысяч рублей на лекарство, которое стоило 15 тысяч. Третий больной отдал врачу 20 тысяч рублей, из которых онколог потратил на лекарство лишь 10. Оставшиеся после покупки деньги медик оставлял себе. 
  • В феврале 2017 года онколог взял 15 тысяч рублей от пациента за незаконную выдачу больничного листа. Мужчина, заплативший на больничный, обратился в правоохранительные органы, после чего врача задержали.
  • Суд признал бывшего врача виновным в мошенничестве и получении взятки и приговорил его к четырем годам условно с испытательным сроком на четыре года и штрафу в размере 600 тысяч рпублей. Кроме этого, врачу запретили заниматься медицинской деятельностью в течение трех лет.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 18.04.2017, 19:05
Тэги: Суд, Медицина
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Секс Голодовка в колонии СМИ Эксклюзив Новости России Развлечения Медицина Новости дня Репортаж Высокие технологии Кто заработал Искусство Шоу-бизнес Тест Ту 154 Позитив Сибирская язва Спорт Музыка Авто Горячее Хоккей Отношения Транспорт Хэллоуин-2015 Транспортная реформа Студенты Скорая помощь Корь Афиша История успеха Жизнь в городе Обрушение крыши на Калинина Образование Статистика Смерть Мировые новости Расстрел Ловец покемонов Война ритуальных агентств Производство Горящие авто Строительство Пусть говорят Растения ЖКХ Красота Мистика Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Суд Погода Расписание Рейтинг Футбол Женщины Расстрел на Депутатской Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Мотоциклы Новости Гололед Необычное Дети В Екатеринбурге -40 градусов Взрыв Крушение самолета под Ростовом Ошибки врачей Парковки Политика Еда История Екатеринбурга Отдых Культура ИГИЛ Дорожные воины Туризм Слухи Скандалы Интернет Военный репортаж Самолет Минобороны упал в Якутии Баскетбол Конкурсы Общественный транспорт Бизнес Интервью Экономия Семья Пожар ВУЗ Знаменитости Коллекторы Кризис и санкции Дом-2 Видео МЧС Ельцин-центр Путин Приостановка полетов в Египет Грипп в Екатеринбурге Взятки Личное Психология Снос монастыря на Качканаре Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Школа Мода Отключение света Уралмаш, Эльмаш Грипп Животные Доска позора Мультимедиа Мужчины Выставки В Египте разбился самолет с российскими туристами Здоровье Скандал с Новиковым Экономика Волейбол Самолет ЧМ-2018 Фото Опрос Новый год Религия Происшествия Криминал Розыск Лайфхак Рецензия ЗАГС Храм святой Екатерины Приговор Лошагину Катастрофа Биатлон Дело Пьянкова Убийство в Рахмангулово ГИБДД ДТП Недвижимость Дороги Бэби-боксы Деньги

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru