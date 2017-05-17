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Где екатеринбуржцы смогут позагорать этим летом

Где екатеринбуржцы смогут позагорать этим летом
16+
Фото: предоставлены администрациями пляжных комплексов
НАША публикует информацию о ближайших к городу пляжных комплексах.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.05.2017

Хотя синоптики пока еще не радуют жителей уральской столицы своими прогнозами, лето, а соответственно, и пляжный сезон уже не за горами. Поэтому НАША подготовила для екатеринбуржцев обзор мест, где они смогут отдохнуть на природе , не уезжая далеко от дома.

Пляж «Огонь»


Место расположения: побережье озера Балтым вблизи поселка Санаторный.

Продолжительность сезона: до 1 октября (открытие состоялось 6 мая, – Прим. авт.).

Фишки: помимо отдыха на берегу озера с семьей и друзьями, теперь гости пляжа смогут отмечать на его территории свадьбы, дни рождения и корпоративы. Там также все лето будут проходить вечеринки и выступления музыкантов. Вдобавок к бургер-бару на территории  пляжа в этом сезоне появился стрит-фуд ресторан, где будут готовить шаурму и горячую кукурузу, а также жарить на вертеле баранов и кабанов. Еще в этом сезоне рядом с пляжем появится площадка, где можно будет покататься на квадроциклах и поиграть в страйкбол, а также для гостей пляжа по-прежнему будет доступен прокат скутеров, катеров и бананов.

Как добраться: если ехать на машине, нужно двигаться по Верхотурскому тракту до своротка на поселок Санаторный, а затем по улице Огородной на Набережную. А также до места можно добраться и на пригородном автобусе № 161, который ходит от остановки «Педуниверситет» на улице Фронтовых Бригад (станция метро «Машиностроителей»). От конечной остановки до пляжа нужно пройти около километра по улице Набережной.

Аренда шезлонгов: 300 / 400 рублей в будни (в зависимости от того с матрасом или без, – Прим.авт.), 400 / 600 рублей в выходные (но можно без проблем устроиться на своем покрывале, расстелив его на пляже. – Прим.авт.).

Cuba Beach Club


Место расположения: ул. Большой Конный полуостров, 6 на Верх-Исетском пруду.

Продолжительность сезона: с  20 мая до сентября.

Фишки: новое меню с европейской, мексиканской и японской кухнями, где посетители смогут заказать пиццу, пасту и суши. Кроме большого бассейна под открытым небом, на территории расположены  несколько бань, летние веранды и детская площадка, футбольное и волейбольное поля, теннисный корт и банкетный зал прямо на воде. Здесь также можно отметить свадьбу, день рождения или арендовать ресторан для банкета или вечеринки. Кроме того, каждый выходные на территории комплекса будут проводить разнообразные развлекательные мероприятия в формате open air (дискотеки, живые выступления и пенные шоу). Например, на открытие, которое состоится уже 20 мая приглашен питерский ди-джей YamNor. А в будни там будут проходить занятия танцами, аэробикой, фитнесом и йогой.  

Как добраться: на машине из центра – по улицам Татищева и Большой конный полуостров. А также  на расстоянии всего 650 метрах от комплекса находится конечная трамвайная остановка «Зеленый остров», докуда ходит 11-й маршрут. 

Аренда шезлонгов: вход в зону бассейна для взрослых  – 500 рублей, для детей от 3 лет – 300 рублей.

Развлекательный комплекс Sun Dali


Место расположения: ул. Поселок Пески, 13а  на южном берегу озера Шарташ.

Фишки: два огромных шатра общей вместимостью до 400 мест и беседки в «лесной» части комплекса, самая большая в городе песочница с батутами и детской игротекой, а также бассейн под открытым небом с расположенными вокруг лежаками и гамаками. В этом сезоне администрация комплекса обещает посетителям массу разнообразных развлечений: занятия йогой на понтонном пирсе, спортивные тренировки на волейбольном и футбольном поле, водные прогулки на катерах и велокатамаранах и многое другое. Кроме того, в этом сезоне здесь заработает первый в Екатеринбурге прокат флайборда (новый вид экстремального спорта, представляющий собой полёты на специальной доске, приводимой в движение подключенного к нему гидроцикла, – Прим. авт.). Также гости пляжа могут отметить на его территории свадьбу, день рождения, арендовать шатер под корпоратив или тимбиллдинг. Своеобразной «изюминкой» является квест с шаманом, сопровождаемый древними обряда. А для тех, кто не сможет вырваться на пляж  при свете солнца, этим летом там откроют интеллектуальный кинотеатр. В местном кафе посетители пляжа смогут попробовать шашлык и пиццу, приготовленные в тандыре, а также окрошку с бараниной и тайский суп с морепродуктами – том-ям.

Как добраться: если ехать на машине из центра – по улице Малышева и Владимира Высоцкого. Комплекс находится всего в 500 метрах от остановок «Высоцкого», «Кировский оптовый рынок» и «Поселок Пески», где останавливаются автобусы № 4, 60, 82, 25.

Аренда шезлонгов: 200 рублей в день.

Ramada Yekaterinburg Hotel&Spa


Место расположения: 10-й километр Кольцовского тракта, 15.

Продолжительность сезона: с 1 июня по 1 сентября.

Фишки:  на территории расположены два летних ночных клуба, летнее кафе с видом на озеро, большой песчаный пляж и бассейн с подогревом под открытым небом, но главное – один из лучших вейк-парков России. Причем, покататься на вейкборде (экстремальный вид спорта, представляющий собой комбинацию водных лыж, сноуборда, скейта и серфинга) могут не только продвинутые спортсмены, но и новички. Также для любителей катания на скейтборде на пляже построена мини-рампа. Также там работает велопрокат. Кроме бассейна, на территории есть джакузи, турецкая баня и финская сауна. А также гости пляжа всегда могут арендовать гриль-домик,  где можно пожарить мясо и отдохнуть в любую погоду. 

Как добраться: только на машине или такси  до 10-го километра Кольцовского тракта.

Аренда шезлонгов: цветные –  150 рублей, белые – 200 рублей.

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Евгений Светлый, 18.05.2017, 14:40
Тэги: Семья, Фото, Отдых
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