Опасное наследство: молодой екатеринбуржец хотел в интернете продать старинный боевой меч

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт оружия».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.05.2017

В Екатеринбурге полицейские задержали мужчину, который хотел продать боевой меч через интернет. Как сообщил источник «КП-Екатеринбург» 18 мая, 21-летний молодой человек нашел его в вещах скончавшегося деда.

Пожилой мужчина умер четыре года назад, а его внук решил разобрать наследство. Там он и нашел «экскалибур». Но вместо того, чтобы сдать его в полицию как холодное оружие, молодой человек решил подзаработать и продать его через интернет.

Как уточнили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, меч был найден и изъят в процессе операции «Арсенал».

— Молодого человека, пытавшегося продать меч, задержали сотрудники отдела полиции № 3 УМВД России по Екатеринбургу. Изъятый меч относится к холодному оружию колющего и рубящего действия, оборот которого ограничен коллекционированием. Сейчас сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт оружия», — сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.