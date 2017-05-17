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Кошка, которую неадекватный екатеринбуржец выкинул из горящей квартиры, выжила

Кошка, которую неадекватный екатеринбуржец выкинул из горящей квартиры, выжила
16+
Фото: Служба спасения «Сова»
Ее выхаживают соседи.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.05.2017

Кошку, которую выкинул из окна житель дома на улице Чкалова, выхаживают его соседи, сообщили НАШЕЙ в службе спасения «Сова» 18 мая.
 
Пожар на четвертом этаже дома на улице Чкалова начался вечером 17 мая - неадекватный владелец жилья сам поджег квартиру. Прибывшие спасатели попытались эвакуировать молодого человека, однако тот отказался выходить из горящей квартиры. Вместо этого он выкинул из окна свою кошку, отрезав ей, как сообщали очевидцы, уши и хвост.
 
Как рассказали НАШЕЙ в службе спасения «Сова», кошка, упав на землю, убежала, а спустя час вернулась к подъезду и стала мяукать. Неравнодушные соседи мужчины забрали ее к себе и теперь выхаживают. Действительно ли хозяин отрезал животному уши и хвост, в службе спасения пояснить не могли, как и то, в каком состоянии находится кошка.
  • Напомним, пожар на улице Чкалова начался в десятом часу вечера. Соседи неадекватного мужчины рассказали, что он регулярно употребляет наркотические вещества. Во время пожара он также находился в неадекватном состоянии и сопротивлялся спасателям и полицейским, которым пришлось надеть на него наручники, чтобы передать медикам.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 18.05.2017, 17:03
Тэги: Пожар, Животные, Эксклюзив
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