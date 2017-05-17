Над свердловской колонией сбили квадрокоптер с мобильниками для заключенных

Неизвестные пытались доставить запрещенные вещи в ИК-54 в Новой Ляле.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.05.2017
В ночь на 18 мая неизвестные пытались доставить в ИК-54 в Новой Ляле мобильные телефоны и сим-карты, которые прикрепили к квадрокоптеру, сообщили в областном управлении ГУФСИН.
Сотрудники колонии заметили над территорией ИК квадрокоптер в ночное время. Благодаря действиям специалистов оперативного отдела, дежурной смены и караула радиоуправляемый квадрокоптер сбили с помощью специального устройства.
Выяснилось, что с помощью квадрокоптера в колонию пытались доставить четыре сотовых телефона и сим-карты к ним. Сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают тех, кто управлял устройством.
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