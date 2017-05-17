Над свердловской колонией сбили квадрокоптер с мобильниками для заключенных

Неизвестные пытались доставить запрещенные вещи в ИК-54 в Новой Ляле.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.05.2017

В ночь на 18 мая неизвестные пытались доставить в ИК-54 в Новой Ляле мобильные телефоны и сим-карты, которые прикрепили к квадрокоптеру, сообщили в областном управлении ГУФСИН.

Сотрудники колонии заметили над территорией ИК квадрокоптер в ночное время. Благодаря действиям специалистов оперативного отдела, дежурной смены и караула радиоуправляемый квадрокоптер сбили с помощью специального устройства.

Выяснилось, что с помощью квадрокоптера в колонию пытались доставить четыре сотовых телефона и сим-карты к ним. Сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают тех, кто управлял устройством. В исправительной колонии № 54 в Новой Ляле отбывает наказание екатеринбургский фотограф Дмитрий Лошагин, осужденный на 9 лет и 10 месяцев за убийство своей жены Юлии Прокопьевой. Свою вину Лошагин так и не признал.

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, 18.05.2017, 10:26

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Маша Шмурыгина , 18.05.2017, 10:26Тэги: Видео Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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