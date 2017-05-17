Наталья Поклонская не приедет в Екатеринбург

Экс-прокурор Крыма хотела приехать в уральскую столицу на день рождения Николая II.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.05.2017
Бывший прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская отменила поездку в Екатеринбург, сообщает 18 мая 2017 года Znak.com со ссылкой на викария Екатеринбургской епархии, епископа Евгения (Кульберга).
Поклонская планировала прилететь в уральскую столицу 19 мая 2017 года — на торжества в день рождения последнего российского императора Николая II.
По неофициальным данным, поездку пришлось отменить из-за заседания Госдумы.
- Наталья Поклонская является почитателем Николая II, канонизированного Русской православной церковью.
- По некоторым данным, депутат регулярно наведывается в Среднеуральский женский монастырь к священнику-экзорцисту Сергию (Романову).