Наталья Поклонская прилетит в Екатеринбург на празднование дня рождения Николая II

19 мая в уральской столице запланированы многочисленные мероприятия в память о последнем российском императоре.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.05.2017

Бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская прилетит в Екатеринбург, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных празднованию дня рождения последнего российского императора Николая II, сообщает ЕАН 17 мая.

Поклонская примет участие в праздновании 149-й годовщины со дня рождения Николая II, мероприятия по этому случаю назначены на 19 мая. День рождения последнего императора, причисленного к лику святых, отметят в Екатеринбурге в размахом: в полночь в Храме-на-Крови начнется торжественное богослужение, на восемь утра назначена Божественная литургия в память о Николае и его семье, расстрелянной в Екатеринбурге в 1918 году.

В 13.00 часов в Храме-на-Крови совершат семейный молебен, во время которого желающие могут приложиться к иконе святых царственных страстотерпцев. В 14.30 в конференц-зале храма наградят победителей межшкольного турнира «Русский силомер», который прошел 21 апреля. В турнире участвовали 130 школ Свердловской области и более 48 тысяч учеников. Затем в конференц-зале состоится встреча с историком и исследователем эпохи правления Николая II Петром Мультатули.

На 18:30 назначена лекция «Псковская Гефсимания. Царскосельское заточение», которая будет посвящена столетию революции. Главным мероприятием дня станет Императорский бал в доме Севастьянова, начало в 17.00 часов. Участниками бала станут старшеклассники, победители и призеры всероссийских и международных олимпиад, а также выпускники Суворовского военного училища, Уральского техникума «Рифей» и отделения кадетского корпуса «Спасатель».

Кроме этого, в Уральском государственном юридическом университете пройдет лекция историка Алексея Величко о нравственных и религиозных основах государства и права. Начало в 14.00.

В Уральском горном университете в 12.00 состоится студенческая конференция «Роль теологического образования в духовно-нравственном просвещении». Место проведения - Царский зал УГГУ на улице Куйбышева, 30.