Ночь в отеле или проходка в бар: на «Ночи музеев – 2017» в Екатеринбурге горожанам подарят призы за селфи с картинами

Всего в акции примут участие 115 площадок.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.05.2017

Организаторы «Ночи музее – 2017» полностью готовы к проведению культурной бессонницы в Екатеринбурге. Об этом они сообщили журналистам сегодня, 18 мая. Акция пройдет в ночь с 20 на 21 мая.

Основная часть акции стартует в 19:00 и продлится до двух часов ночи. Ранее с 11:00 до 18:00 на площадках будет проходить программа для детей. Билеты для несовершеннолетних на этой части культурной бессонницы будут бесплатными.

Посещение площадок организаторы советуют начать с информационного центра, расположенного у подножия памятника основателям города Татищеву и де Генину. Там будут работать волонтеры, которые предоставят горожанам подробную информацию о площадках и подскажут, где стоит побывать в первую очередь.

В качестве сюрприза для посетителей подготовили квест с 11 репродукциями картин известных художников из коллекции Государственного Эрмитажа. Все они будут развесят на разных точках. Ваша задача – найти эти картины, сделать с ними селфи и выложить в социальные сети с хэштегом #ночьмузееввэрмитажурал. Победители получат призы от спонсоров: конную прогулку, обучение рисованию, сертификат на обучение в школе правильного бега, отдых для двоих в отеле, сертификат в ирландский паб, экскурсию в питомник ездовых собак, сертификат на ювелирное украшение, отдых для двоих в загородном клубе, либо семейную экскурсию на телестудию.

Опознать нужные репродукции картин можно по наклейке «Я голосую за Эрмитаж-Урал!».