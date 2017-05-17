Рейс Екатеринбург - Анталья задержали на несколько часов

Вылет самолета перенесли с 6 утра на обеденное время.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.05.2017

Авиакомпания Red Wings на семь часов задержала рейс Екатеринбург - Анталья. Самолет Ту-204 должен был вылететь в 6.05 часов 18 мая, однако рейс перенесли на 13.30.

По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, рейс готовится к вылету. Причины длительной задержки представители авиакомпании пассажирам не сообщили.

Этот же самолет должен доставить туристов из Антальи в Еатеринбург, этот рейс также задержан на семь часов из-за планируемого позднего прибытия. Изначально самолет должен был вылететь из Турции в 16:00 часов, однако он прибудет в Анталью из Екатеринбурга лишь в 23.00 часа по местному времени.