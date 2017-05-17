Наверх
Орджо для молодежи: у Орджоникидзевского района Екатеринбурга появился дополнительный логотип
14:56, сегодня
Убивал людей, кошек и собак: подробности биографии живодера из Екатеринбурга
14:46, сегодня
Где екатеринбуржцы смогут позагорать этим летом
14:40, сегодня
Ночь в отеле или проходка в бар: на «Ночи музеев – 2017» в Екатеринбурге горожанам подарят призы за селфи с картинами
14:00, сегодня
Рулонные шторы – идеальное решение для ваших окон
В Екатеринбурге из-за забега перекрывают центральные улицы: не будут ходить даже трамваи и троллейбусы
13:47, сегодня
В Турции перевернулся автобус с российскими туристами: пострадали 18 человек
13:45, сегодня
В Карпинске в лесопарке нашли труп женщины с перерезанным горлом
13:10, сегодня
Если деньги не работают, то их становится меньше: банкиры Екатеринбурга рассказали, как выгодно вложить свои сбережения
«Показания искажены»: в облсуде начали рассматривать апелляцию на приговор экс-главе «Северной казны» Меренкову
13:05, сегодня
Рейс Екатеринбург - Анталья задержали на несколько часов
12:48, сегодня
«Главное принять себя»: истории жителей Екатеринбурга, которые живут с ВИЧ
12:13, сегодня
В Екатеринбурге силовики проводят обыски в офисе информагентства Ura.ru
12:08, сегодня1
В Нижнем Тагиле женщина на «Ладе» сбила девятилетнюю девочку
11:44, сегодня
В Екатеринбурге автомобилиста арестовали за отказ снять тонировку
11:15, сегодня
Бывший екатеринбургский банкир Владимир Фролов в Сингапуре начал торговать виртуальным золотом
10:38, сегодня
Над свердловской колонией сбили квадрокоптер с мобильниками для заключенных
10:26, сегодня
В Свердловской области прокуратура заставила управляющую компанию мыть подъезды еженедельно
10:08, сегодня1
В Екатеринбурге на ходу загорелся пассажирский автобус
09:27, сегодня
Реванш не удался: фоторепортаж с домашнего матча «Урала» с московским «Локомотивом»
09:12, сегодня
В Екатеринбурге возле Южного автовокзала построят пять новых кварталов
09:10, сегодня
Наталья Поклонская прилетит в Екатеринбург на празднование дня рождения Николая II
08:46, сегодня1
В Екатеринбурге просыпаются клещи: как от них защититься и что делать, если подцепил кровососа
08:22, сегодня
В Екатеринбурге неадекватный мужчина поджег свою квартиру и выкинул из окна кошку
08:16, сегодня
«Урал» уступил «Локомотиву» в домашнем матче со счетом 1:2
21:49, 17.05.2017
Чистая Исеть и новые мосты: рассказываем, как будет выглядеть набережная в Екатеринбурге через год
20:42, 17.05.20171
Жительница Екатеринбурга требует от Сбербанка 100 тысяч рублей за отравление хлоркой на рабочем месте
20:25, 17.05.20171
17 мая в Екатеринбурге: приговор Новоселова и отключение тепла
20:23, 17.05.2017
Люди ждут по 7 часов: в Екатеринбурге скопились огромные очереди за испанскими визами
20:00, 17.05.2017
В Екатеринбурге на несколько месяцев перекроют улицу Фурманова
19:52, 17.05.2017
В Екатеринбурге молодые люди угнали автомобиль и пытались спрятаться от полиции в лесу
19:14, 17.05.2017
В Ревде после столкновения с легковушкой перевернулся грузовик
19:00, 17.05.2017
В Екатеринбурге автобусы изменят маршруты из-за ремонта на Московской
18:39, 17.05.2017
Это похоже на массовое увольнение: как преподаватели УрФУ отреагировали на слияния институтов
18:19, 17.05.20171
Стала известна точная дата отключения отопления в Екатеринбурге
18:15, 17.05.2017
В российских магазинах подорожали сладости
18:13, 17.05.2017
Баттлы на воде: в «Ночь музыки» девушки станцуют в бикини на городском пруду
17:44, 17.05.2017
Грозе Пионерки Игорю Новоселову дали 9 месяцев за налет на квартиру блогера
17:15, 17.05.2017
Полицейский спас своих соседей из горящего в Екатеринбурге дома
16:50, 17.05.2017
Госдума не поверила в исправление екатеринбургского блогера Руслана Соколовского
16:43, 17.05.2017
Приговор грозе Пионерки Игорю Новоселову по делу о налете на квартиру блогера: онлайн-трансляция из зала суда
16:39, 17.05.2017
В Екатеринбурге на Советской в окне застрял упитанный кот: владельцы бросили его в закрытой квартире
16:35, 17.05.2017
В Екатеринбурге сошьют огромное одеяло с именами жертв СПИДа
16:05, 17.05.2017
«Рыцарь» из Асбеста воткнул нож в грудь обидчика дамы
15:25, 17.05.2017
В свердловском санатории 8-летнюю девочку отравили «коктейлем» из нафтизина, клея и ваты
15:15, 17.05.20173
В Первоуральске коллекторы взялись за должников по квартплате: они наведались к льготникам
14:20, 17.05.20171
Российские телеканалы не хотят покупать права на трансляцию матчей ЧМ-2018
14:12, 17.05.2017
«Прошу не наказывать строго»: гроза Пионерки Игорь Новоселов произнес последнее слово в суде по делу об избиении блогера
13:54, 17.05.2017
Жителя Каменска-Уральского нашли мертвым возле церкви в Сургуте
13:46, 17.05.2017
В Екатеринбурге суд дал «банде Тропиканки» 48 лет тюрьмы на троих
13:25, 17.05.2017
В Екатеринбурге эвакуировали крупный торговый центр
12:49, 17.05.2017
Появилось видео с давкой и дракой за сахар в крупном гипермаркете Екатеринбурга
12:40, 17.05.20172
Старший брат Никиты Михалкова Андрей Кончаловский назвал Ельцин Центр серьезным предприятием
12:34, 17.05.20173

Орджо для молодежи: у Орджоникидзевского района Екатеринбурга появился дополнительный логотип

Орджо для молодежи: у Орджоникидзевского района Екатеринбурга появился дополнительный логотип
16+
Фото: Сергей Беляев/«Наша Газета»
Власти района пообещали использовать старую и новую айдентику.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.05.2017

У Орджоникидзевского района Екатеринбурга появился дополнительный логотип, адресованный молодежи. Подробности о создании логотипа корреспонденту «Нашей Газеты» 18 мая 2017 года рассказала глава районной администрации Вячеслав Трапезников.

Справа - старый логотип района, слева - новый

По его словам, новая айдентика была создана на базе уже существующего логотипа. Это видно по шестеренке, которая вынесена в центр новой айдентики.

Автором символики стал Павел Мятеж. Главе районной администрации понравились прошлые работы дизайнера, и он попросил его сделать айдентику к Дню района.

— Эта работа — доосмысление существующего логотипа, его дополнение. Новая символика — это молодежное визуальное восприятие района, осмысление феномена под названием Орджо. Этот символ должен облегчить приобщение молодежи к району, — пояснил Вячеслав Трапезников.

  • Павел Мятеж в свою очередь добавил, что потребовалось шесть лет для «визуальной идентификации екатеринбургских районных объединений».
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Сергей Беляев, 18.05.2017, 14:56
Тэги: Культура, Эксклюзив
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
В Египте разбился самолет с российскими туристами Интернет Криминал Религия ВУЗ Общественный транспорт Хэллоуин-2015 Бэби-боксы Студенты Мода Гололед Корь Приостановка полетов в Египет Психология Недвижимость Секс Афиша Дорожные воины Бизнес ГИБДД Музыка Позитив Грипп Видео Футбол Новости России Деньги Экономика Школа ЧМ-2018 Кто заработал Рецензия Статистика Шоу-бизнес Розыск Интервью Отношения ДТП Туризм Расстрел на Депутатской Самолет Минобороны упал в Якутии СМИ Ошибки врачей Война ритуальных агентств Красота Взятки Жизнь в городе Знаменитости Парковки Расстрел Горячее Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Новый год Женщины Животные Авто ЖКХ Обрушение крыши на Калинина Отключение света Уралмаш, Эльмаш Скандал с Новиковым Развлечения Рейтинг Выставки Снос монастыря на Качканаре Погода Ту 154 Происшествия ЗАГС Путин Взрыв Грипп в Екатеринбурге Экономия Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Кризис и санкции Ельцин-центр Медицина Сибирская язва ИГИЛ История Екатеринбурга Личное Производство Убийство в Рахмангулово Мистика Отдых Конкурсы Транспорт Фото Пожар Истории 9 мая Необычное Дом-2 МЧС Новости дня Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Растения Лайфхак Скандалы Суд Биатлон Образование Ловец покемонов Коллекторы Голодовка в колонии История успеха Самолет Мотоциклы Культура Дело Пьянкова Хоккей Репортаж Храм святой Екатерины Крушение самолета под Ростовом Опрос Здоровье Мультимедиа Дети Мужчины В Екатеринбурге -40 градусов Волейбол Тест Эксклюзив Убийство Ирины Вахрушевой Приговор Лошагину Транспортная реформа Скорая помощь Катастрофа Строительство Доска позора Мировые новости Расписание Горящие авто Семья Новости Смерть Искусство Слухи Дороги Пусть говорят Политика Баскетбол Высокие технологии Спорт Военный репортаж Екатеринбуржцы в разных странах 9 мая Еда

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru