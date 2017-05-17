Орджо для молодежи: у Орджоникидзевского района Екатеринбурга появился дополнительный логотип

Власти района пообещали использовать старую и новую айдентику.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.05.2017

У Орджоникидзевского района Екатеринбурга появился дополнительный логотип, адресованный молодежи. Подробности о создании логотипа корреспонденту «Нашей Газеты» 18 мая 2017 года рассказала глава районной администрации Вячеслав Трапезников.

Справа - старый логотип района, слева - новый

По его словам, новая айдентика была создана на базе уже существующего логотипа. Это видно по шестеренке, которая вынесена в центр новой айдентики.

Автором символики стал Павел Мятеж. Главе районной администрации понравились прошлые работы дизайнера, и он попросил его сделать айдентику к Дню района.

— Эта работа — доосмысление существующего логотипа, его дополнение. Новая символика — это молодежное визуальное восприятие района, осмысление феномена под названием Орджо. Этот символ должен облегчить приобщение молодежи к району, — пояснил Вячеслав Трапезников.