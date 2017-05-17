Не удивляйтесь, если попадете на кастинг: участниц «Мисс Екатеринбург» будут искать на улицах

Фотографии самых красивых горожанок можно увидеть в Инстаграме конкурса.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.05.2017
Участниц конкурса «Мисс Екатеринбург - 2017» собираются искать неожиданным способом. Во время «Ночи музеев», которая пройдет в уральской столице с 20 на 21 мая, организаторы и волонтеры будут присматриваться к девушкам и выкладывать их фотографии в Инстаграм с хэштегом конкурса.
Как рассказала «Моментам» PR-менеджер проекта Екатерина Елсукова, после «Ночи музеев» организаторы изучат сделанные снимки и выберут самых привлекательных девушек.
- В 2017 году конкурс красоты «Мисс Екатеринбург» пройдет в юбилейный 20 раз.
- Анкеты потенциальных участниц принимают до 18 июня.