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В Екатеринбурге автомобилиста арестовали за отказ снять тонировку

В Екатеринбурге автомобилиста арестовали за отказ снять тонировку
16+
Фото: torange
Молодой человек не раз привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.05.2017

В Екатеринбурге суд приговорил автомобилиста аресту на четверо суток за отказ снять тонировку с лобового стекла машины, сообщили в городском управлении ГИБДД 18 мая.
 
Инспекторы ГИБДД остановили молодого водителя и потребовали, чтобы он снял тонировочную пленку с лобового стекла, так как ее светопропускаемость не соответствовала ГОСТу, что могло помешать автомобилисту во время вождения. Молодой человек выполнять требование полицейских наотрез отказался.
 
Во время проверки выяснилось, что он и раньше неоднократно получал предписание убрать пленку со стекла и привлекался к административной ответственности за слишком плотную тонировку. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело за неповиновение сотруднику полиции. 
 
Во время судебного процесса автомобилист свою вину не признал, заявив, что тонировку, за которую его в прошлом привлекли к административной ответственности, он уже снял. Суд не счел аргументы молодого человека убедительными и приговорил его к четырехдневному аресту.
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Маша Шмурыгина, 18.05.2017, 11:15
Тэги: Суд, Авто
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