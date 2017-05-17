В Екатеринбурге автомобилиста арестовали за отказ снять тонировку

Молодой человек не раз привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.05.2017

В Екатеринбурге суд приговорил автомобилиста аресту на четверо суток за отказ снять тонировку с лобового стекла машины, сообщили в городском управлении ГИБДД 18 мая.

Инспекторы ГИБДД остановили молодого водителя и потребовали, чтобы он снял тонировочную пленку с лобового стекла, так как ее светопропускаемость не соответствовала ГОСТу, что могло помешать автомобилисту во время вождения. Молодой человек выполнять требование полицейских наотрез отказался.

Во время проверки выяснилось, что он и раньше неоднократно получал предписание убрать пленку со стекла и привлекался к административной ответственности за слишком плотную тонировку. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело за неповиновение сотруднику полиции.

Во время судебного процесса автомобилист свою вину не признал, заявив, что тонировку, за которую его в прошлом привлекли к административной ответственности, он уже снял. Суд не счел аргументы молодого человека убедительными и приговорил его к четырехдневному аресту.